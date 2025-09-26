ΕΕ: Σχεδιάζει δασμούς 25% έως 50% στον κινεζικό χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς από 25% έως 50% στον κινεζικό χάλυβα και σε συναφή προϊόντα τις επόμενες εβδομάδες, όπως μετέδωσε η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη ανώτερους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα, που κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενώ το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού για τους ενδεχόμενους δασμούς.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Κομισιόν θα προτείνει μια νέα μέθοδο περιορισμού των εισαγωγών χάλυβα, καθώς η παγκόσμια υπερπαραγωγή πιέζει τα περιθώρια κέρδους και δυσχεραίνει τις επενδύσεις της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στην απανθρακοποίηση. Πρόσθεσε επίσης ότι θα προταθεί ένα νέο, μακροπρόθεσμο εμπορικό εργαλείο για να αντικαταστήσει τα μέτρα προστασίας χάλυβα που λήγουν, αφού βάσει των παγκόσμιων κανόνων εμπορίου, τα ισχύοντα μέτρα δεν μπορούν να παραταθούν πέραν του μέσου του 2026.

Στο μεταξύ, οι κινεζικές εξαγωγές χάλυβα αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 4% και 9% φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό, γύρω στους 115 – 120 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με την Ένωση Σιδήρου και Χάλυβα της Κίνας, περίπου το 4% (368.000 τόνοι) των εξαγωγών χάλυβα του 2024 κατευθύνθηκαν στην ΕΕ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος των ενδεχόμενων δασμών της ΕΕ στην κινεζική βιομηχανία χάλυβα θα είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι οι όγκοι προς την Ευρώπη είναι σχετικά μικροί. Παράλληλα, η Κίνα, που παράγει περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου χάλυβα, αναζητά νέες αγορές, καθώς η παρατεταμένη κρίση στον κλάδο ακινήτων έχει περιορίσει την εγχώρια κατανάλωση.

Από τις αρχές του 2024 έχουν επιβληθεί περίπου 54 δασμοί και άλλα εμπορικά εμπόδια κατά του κινεζικού χάλυβα, σύμφωνα με το China Trade Remedies Information, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι οι αυξημένες εξαγωγές θα προκαλέσουν νέα περιοριστικά μέτρα.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί χάλυβα αντιμετωπίζουν ήδη και δασμούς 50% στις εισαγωγές στις ΗΠΑ.

Τέλος, στα τέλη Ιουλίου η ΕΕ ξεκίνησε την παρακολούθηση εισαγωγών και εξαγωγών scrap μετάλλων (χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού), μετά από έντονες προειδοποιήσεις της βιομηχανίας για ελλείψεις και κίνδυνο κλεισίματος χυτηρίων. Τα ευρωπαϊκά χυτήρια δυσκολεύονται εδώ και καιρό να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες scrap, το οποίο αποτελεί βασική πρώτη ύλη και κρίσιμο στοιχείο για τη στρατηγική μείωσης των εκπομπών άνθρακα.