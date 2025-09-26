ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή άνοδος στη δύναμη του εμπορικού στόλου τον Ιούλιο - Μείωση στην ολική χωρητικότητα

Μικρή αύξηση 0,8% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αντίθετα, η ολική χωρητικότητα του στόλου κατέγραψε μείωση 2,7% την ίδια περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%. Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,7% τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2024. Μείωση 3,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023.