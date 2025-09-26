Στο επίκεντρο της στρατηγικής ΕΟΤ η Θεσσαλονίκη – Νέα πακέτα και πτήσεις charter από Γαλλία

Με ισχυρή συμμετοχή και εντυπωσιακό περίπτερο, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) έδωσε το «παρών» και φέτος στη διεθνή τουριστική έκθεση IFTM Top Resa (23-25 Σεπτεμβρίου 2025) στη Γαλλία, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του κλάδου.

Την έκθεση επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, ο οποίος είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους κορυφαίων Tour Operators και On-line Travel Agencies, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, τα νέα προϊόντα, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως ιδανικού προορισμού για long city break.

Συνοδευόμενος από τη διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυ Αναγνωστοπούλου, ο κ. Φιορεντίνος συναντήθηκε με στελέχη των NG Travel, Vacances Héliades, Last Minute, Havas Voyages και του Voyage Privé, κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό της φετινής περιόδου και των κοινών δράσεων προβολής που «τρέχουν» στη γαλλική αγορά μέχρι και τον Οκτώβριο 2025. Παράλληλα, παρουσίασε τους άξονες της στρατηγικής ΕΟΤ 2026-2027, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών ροών.

Ο Γενικός Γραμματέας έλαβε δεσμεύσεις για νέα τουριστικά πακέτα και επιπλέον πτήσεις charter από Παρίσι, Νάντη και Λυών προς Θεσσαλονίκη την επόμενη διετία, ενώ εξήρε τη συνεργασία με την Transavia, που επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακόμα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες αεροπορικής πρόσβασης σε άλλους ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για εμπειρικό και θεματικό τουρισμό, όπως τα μονοπάτια της Πελοποννήσου. Εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, μέσω νέων προγραμμάτων συνδιαφήμισης και ταξιδιών εξοικείωσης για πράκτορες και δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο κ. Φιορεντίνος παραχώρησε συνεντεύξεις στο Euronews και στο Dubai TV, όπου ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναφέρθηκε στην υποστήριξη του ΕΟΤ στην απευθείας πτήση Emirates Airlines Ντουμπάι-Αθήνα, που λειτουργεί ως κομβικό hub για την Ασία και την Αυστραλία.

Τέλος, είχε επαφές με τους συνεκθέτες του ΕΟΤ στην IFTM Top Resa – ανάμεσά τους οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου και Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, καθώς και πολλοί Δήμοι και νησιά – με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη γαλλική αγορά.