Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό και επιδείνωση από το Σάββατο (27/9) – Έρχεται έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού έρχεται από αύριο (27/9) το απόγευμα εξαιτίας διαταραχής στη νότια Ιταλία, ενώ – σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά – βρισκόμαστε εν αναμονή της έκδοσης έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η δυτική Ελλάδα (κυρίως η δυτική Στερεά, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία), ενώ η Αθήνα δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κολυδά, από την Κυριακή (28/9) και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κατά 5 περίπου βαθμούς και την αίσθηση του κρύου να είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά από Παρασκευή στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου.

Πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, Παρασκευή 26/9

Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Σάββατο 27/9

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 28/9

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός τη Δευτέρα 29/9

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 30/9