Ο Μάρκο Νίκολιτς στο ΟΠΑΠ Game Time: Όνειρό μου να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference League

Ο Σέρβος προπονητής μιλάει για το όνειρό του να φτάσει η ΑΕΚ πολύ μακριά στο Conference League και αναλύει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη League Phase με την Τσέλιε, το οποίο διεξάγεται την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου (22:00) στη Σλοβενία. Αποκαλύπτει πώς αποφάσισε να αναλάβει την ΑΕΚ και εξηγεί με τρεις λέξεις τι θέλει να φέρει στην ομάδα.
Πως τον υποδέχθηκαν οι φίλοι της ομάδας; Ποιους προπονητές ξεχωρίζει; Ποιος παίκτης του θα μπορούσε να πάρει τη θέση του για μια μέρα και ποιος μοιάζει με …ελβετικό ρολόι;
Ο Μάρκο Νίκολιτς απαντάει σε όλα τα ερωτήματα και δέχεται το Challenge της Λίλας Κουντουριώτη να μιλήσει ελληνικά και να τραγουδήσει το αγαπημένο σύνθημα της ομάδας του.
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