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Ο Μάρκο Νίκολιτς στο ΟΠΑΠ Game Time: Όνειρό μου να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference League
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:26 - 26 Σεπ 2025

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο ΟΠΑΠ Game Time: Όνειρό μου να φτάσουμε πολύ μακριά στο Conference League

Reporter.gr Newsroom
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Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη από τότε που ανέλαβε την ΑΕΚ δίνει στο ΟΠΑΠ Game Time ο Μάρκο Νίκολιτς, αποκαλύπτοντας τους στόχους, τις φιλοδοξίες, αλλά και πτυχές της προσωπικής του ζωής στην Ελλάδα.

Ο Σέρβος προπονητής μιλάει για το όνειρό του να φτάσει η ΑΕΚ πολύ μακριά στο Conference League και αναλύει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη League Phase με την Τσέλιε, το οποίο διεξάγεται την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου (22:00) στη Σλοβενία. Αποκαλύπτει πώς αποφάσισε να αναλάβει την ΑΕΚ και εξηγεί με τρεις λέξεις τι θέλει να φέρει στην ομάδα.

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Πως τον υποδέχθηκαν οι φίλοι της ομάδας; Ποιους προπονητές ξεχωρίζει; Ποιος παίκτης του θα μπορούσε να πάρει τη θέση του για μια μέρα και ποιος μοιάζει με …ελβετικό ρολόι;

Ο Μάρκο Νίκολιτς απαντάει σε όλα τα ερωτήματα και δέχεται το Challenge της Λίλας Κουντουριώτη να μιλήσει ελληνικά και να τραγουδήσει το αγαπημένο σύνθημα της ομάδας του.

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Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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