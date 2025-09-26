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Τραμπ: Διέταξε έρευνα κατά των Open Society Foundations του Σόρος για τρομοκρατία
Ειδήσεις
15:32 - 26 Σεπ 2025

Τραμπ: Διέταξε έρευνα κατά των Open Society Foundations του Σόρος για τρομοκρατία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε εντολή στους εισαγγελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης να διεξάγουν έρευνα για «υποστήριξη τρομοκρατίας» σε βάρος των Open Society Foundations (OSF), του οργανισμού που ίδρυσε και χρηματοδοτεί ο μεγαλοεπενδυτής και πολιτικός του αντίπαλος, Τζορτζ Σόρος.

Η εντολή κοινοποιήθηκε στα γραφεία των εισαγγελέων σε Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον D.C., Σικάγο, Ντιτρόιτ και Μέριλαντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail που επικαλείται τους New York Times. Οι εισαγγελείς καλούνται να εξετάσουν σειρά κατηγοριών κατά των OSF, όπως εκβιαστική δράση, εμπρησμό, απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών και υποστήριξη τρομοκρατίας.

Τον Αύγουστο, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ είχε καλέσει για ποινικές διώξεις σε βάρος του Σόρος και του γιου του, χαρακτηρίζοντάς τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» και κατηγορώντας τους για οργανωμένο έγκλημα και υποκίνηση βίαιων διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι Open Society Foundations καταγγέλλουν τις κατηγορίες ως «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών», με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία έκφρασης και να υπονομευθεί το δικαίωμα της διαφωνίας, όπως κατοχυρώνεται στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. «Η κατάχρηση εξουσίας για την αφαίρεση των δικαιωμάτων ορισμένων ανθρώπων θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα όλων», τονίζει ο οργανισμός.

Η κίνηση αυτή ανοίγει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας τις εντάσεις μεταξύ κυβέρνησης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

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