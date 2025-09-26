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Έρευνα: Αυξάνονται οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού στη Βρετανία
Ειδήσεις
15:08 - 26 Σεπ 2025

Έρευνα: Αυξάνονται οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού στη Βρετανία

Reporter.gr Newsroom
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Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεταξύ του βρετανικού κοινού αυξήθηκαν αυτόν το μήνα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (26/9) από την τράπεζα Citi και την εταιρεία δημοσκοπήσεων YouGov. 

Ο δείκτης της έρευνας για τις προσδοκίες πληθωρισμού σε πέντε έως δέκα χρόνια — που παρακολουθεί στενά η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) — αυξήθηκε στο 4,1% το Σεπτέμβριο από 3,9% τον Αύγουστο. Παρά την αύξηση, παρέμεινε κάτω από το 4,2% του Ιουλίου και το 4,3% του Ιουνίου.

Οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παρέμειναν αμετάβλητες για τρίτο συνεχόμενο μήνα στο 4,0%. Η Citi τόνισε ότι η άνοδος στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις αντανακλάται και σε άλλες έρευνες, όπως η μηνιαία δειγματοληπτική έρευνα της BoE μεταξύ των επιχειρήσεων.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, η BoE διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 4% και προειδοποίησε για επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης του κόστους δανεισμού τους επόμενους μήνες, λόγω της επιμονής των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία.

Ο γενικός πληθωρισμός στη Βρετανία διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο και κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των οικονομιών της G7. Η BoE προβλέπει ότι θα κορυφωθεί στο 4% το Σεπτέμβριο — διπλάσιο από τον στόχο του 2% — και θα επιστρέψει στο 2% την άνοιξη του 2027.

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