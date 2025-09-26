ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους

Συγκεκριμένα:
- Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ
- Αναπηρικά Επιδόματα: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι – 425.429 ευρώ
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 592 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι – 3.205.721 ευρώ
- Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 616 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545
Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών, για τη διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.