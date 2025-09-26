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ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους
Εργασιακά
15:18 - 26 Σεπ 2025

ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους

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Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του εποπτευόμενου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνει ότι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 275.516.021 ευρώ, προς 1.106.545 δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα:

  • Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ
  • Αναπηρικά Επιδόματα: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι – 425.429 ευρώ
  • Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 592 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι – 3.205.721 ευρώ
  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545

Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21 – Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών, για τη διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

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