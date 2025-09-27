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Νέο «χτύπημα» Τραμπ: Στέλνει στρατεύματα στο Πόρτλαντ για να αντιμετωπίσει τους «εγχώριους τρομοκράτες»
Ειδήσεις
18:41 - 27 Σεπ 2025

Νέο «χτύπημα» Τραμπ: Στέλνει στρατεύματα στο Πόρτλαντ για να αντιμετωπίσει τους «εγχώριους τρομοκράτες»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (27/9) ότι θα στείλει στρατεύματα στο Πόρτλαντ, «εξουσιοδοτώντας την πλήρη χρήση βίας, αν χρειαστεί», για να αντιμετωπίσει τους «εγχώριους τρομοκράτες».

Έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να «παρέχει όλα τα απαραίτητα στρατεύματα για την προστασία του Πόρτλαντ που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση ήταν απαραίτητη για την προστασία των εγκαταστάσεων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τις οποίες περιέγραψε ως «υπό πολιορκία από επιθέσεις της Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών».

Υπενθυμίζοντας ότι προηγουμένως είχε απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, χωρίς όμως να το κάνει. Η αποστολή στο Μέμφις του Τενεσί αναμένεται να περιλαμβάνει μόνο περίπου 150 στρατιώτες, πολύ λιγότερους από όσους στάλθηκαν στην Περιφέρεια της Κολούμπια ή στο Λος Άντζελες ως απάντηση στις διαμαρτυρίες για τη μετανάστευση.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι εγκαταστάσεις της ICE στο Πόρτλαντ έχουν αποτελέσει στόχο συχνών διαδηλώσεων, που μερικές φορές οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις. Ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες τραυματίστηκαν και αρκετοί διαδηλωτές κατηγορήθηκαν για επίθεση.

Ο Τραμπ, σε σχόλια που έκανε την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο, υπονόησε ότι κάποια επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη. «Θα πάμε εκεί και θα κάνουμε κάτι μεγάλο σε αυτούς τους ανθρώπους στο Πόρτλαντ», είπε, περιγράφοντάς τους ως «επαγγελματίες ταραξίες και αναρχικούς».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2025 - 18:41
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