Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων τον Αύγουστο - Ρεκόρ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Ο Αύγουστος του 2025 αποτέλεσε μήνα ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV) και υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα φόρτισης (PHEV).

Σύμφωνα με στοιχεία λιανικών πωλήσεων της JATO Dynamics για 28 ευρωπαϊκές αγορές, καταγράφηκαν συνολικά 790.177 νέες ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 5,0% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στις αγορές της Γερμανίας (+5,0%), Πολωνίας (+15%), Ισπανίας (+18%) και Αυστρίας (+25%).

Ρεκόρ για τα BEV

Η αύξηση στην αγορά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο των ταξινομήσεων BEV, που έφτασαν τις 159.746 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση (Αύγουστος 2024: 125.494 μονάδες). Αυτό οδήγησε σε νέο ρεκόρ μεριδίου αγοράς για τα BEV, το οποίο διαμορφώθηκε στο 20,2%, αυξημένο κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 16,7% του προηγούμενου έτους. Μέχρι στιγμής το 2025 έχουν ταξινομηθεί συνολικά 1,54 εκατομμύρια BEV στην Ευρώπη.

Ο Felipe Munoz, παγκόσμιος αναλυτής της JATO Dynamics, σχολίασε: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Αύγουστο υπήρχε ισχυρή ζήτηση για BEV, ωστόσο η αύξηση κατά 27% είναι λιγότερο σημαντική από ό,τι φαίνεται, αν λάβουμε υπόψη το πόσο ευρέως προωθούνται σε όλη την Ευρώπη. Το νέο ρεκόρ μεριδίου αγοράς για τα BEV που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα έχει παραμορφωθεί εν μέρει από το γεγονός ότι η Ιταλία – που συνήθως είναι λιγότερο ενθουσιώδης στην υιοθέτηση των BEV – είναι συνήθως ήσυχη κατά τη διάρκεια του Αυγούστου».

Ηγετική θέση του Ομίλου Volkswagen στα BEV

Ο Όμιλος Volkswagen διατήρησε την πρώτη θέση στην αγορά BEV της Ευρώπης. Η ίδια η Volkswagen ήταν ο κορυφαίος κατασκευαστής BEV με 16.523 μονάδες (+45% σε ετήσια βάση), αντιπροσωπεύοντας το 10% των συνολικών πωλήσεων BEV. Τα μοντέλα ID.3, ID.4 και ID.7 είχαν συνολικές πωλήσεις 14.197 μονάδων, καλύπτοντας το 86% των πωλήσεων BEV της VW τον μήνα αυτό.

Στα κορυφαία BEV του Ομίλου VW, το Skoda Enyaq Elroq κατέλαβε τη 2η θέση με 6.450 μονάδες, ακολουθούμενο από το VW ID.3 (5.253 μονάδες, +52%, 5η θέση) και το VW ID.4 (4.963 μονάδες, +22%, 6η θέση). Το VW ID.7 σημείωσε αύξηση 42% με 3.981 μονάδες, ενώ το Audi Q6 e-tron παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση 209% φτάνοντας τις 2.952 μονάδες. Αντίθετα, οι πωλήσεις του Skoda Enyaq μειώθηκαν κατά 18%, ενώ το Audi Q4 e-tron κατέγραψε μείωση 26%.

Η Tesla παραμένει πρωτοπόρος στα BEV

Παρά τις μειώσεις στις πωλήσεις, η Tesla συνεχίζει να ηγείται στην αγορά BEV της Ευρώπης. Το Tesla Model Y παρουσίασε μείωση 38% σε ετήσια βάση με 8.330 μονάδες τον Αύγουστο, αλλά παραμένει το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό όχημα στην Ευρώπη για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025.

Εντυπωσιακή άνοδος των PHEV

Τα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV) είχαν ακόμη πιο σημαντική αύξηση τον Αύγουστο, με 83.900 μονάδες (+59% σε ετήσια βάση) και μερίδιο αγοράς 10,6%. Οι υψηλότεροι δασμοί στις εισαγωγές BEV στην Ευρώπη ενίσχυσαν την παρουσία των κινεζικών μαρκών στον τομέα των PHEV, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται από 779 μονάδες τον Αύγουστο του 2024 σε 11.064 μονάδες το φετινό Αύγουστο. Η BYD κατέχει πλέον την 8η θέση στις πωλήσεις PHEV, ενώ στην κορυφαία δεκάδα περιλαμβάνονται τρία κινεζικά μοντέλα: BYD Seal U, Jaecoo J7 και MG HS.