Χριστοδουλίδης: Ο Γκουτέρες επιδιώκει επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν - Επιθετικός ο Τατάρ

Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη – κατά τη συνάντηση που είχαν το Σάββατο (27/9) στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το ERTNews σημείωσε ότι ο κ. Γκουτέρες τόνισε πως, αν και γνώριζε ότι η σημερινή συνάντηση δεν θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω των εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, αποφάσισε να την πραγματοποιήσει προκειμένου «να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε προς τους δύο ηγέτες ότι «δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια» και ξεκαθάρισε ότι «στόχος μας είναι να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, συμφωνήθηκε ότι αμέσως μετά την «εκλογική» διαδικασία στα κατεχόμενα, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα επισκεφτεί την Κύπρο, τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες, με στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για τη διευρυμένη διάσκεψη. Ακόμη, σημείωσε ότι ο Ερσίν Τατάρ είχε επιθετικό τόνο σε σχέση με τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Επανέλαβα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο Κυπριακό».

Τέλος, ο κ. Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του έτους, ώστε να δώσει νέα ώθηση στις ουσιαστικές συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού.