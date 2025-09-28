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Δανία: «Λουκέτο» σε όλες τις πτήσεις drones ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
Ειδήσεις
22:05 - 28 Σεπ 2025

Δανία: «Λουκέτο» σε όλες τις πτήσεις drones ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 29/9 έως και την Παρασκευή 3/10 θα τεθεί σε ισχύ γενική απαγόρευση πτήσεων πολιτικών drones πάνω από την επικράτειά της, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φιλοξενηθεί στην Κοπεγχάγη.

Στην κρίσιμη συνάντηση αναμένεται να δώσουν το «παρών» αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλη την Ευρώπη, γεγονός που ωθεί τις δανικές αρχές να ενισχύσουν κάθε διαθέσιμο μηχανισμό ασφαλείας. «Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και η προσοχή μας στρέφεται στην πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών, εξηγώντας το σκεπτικό της καθολικής απαγόρευσης.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που η Κοπεγχάγη παρακολουθεί με ανησυχία αλλεπάλληλα περιστατικά ύποπτων υπερπτήσεων drones. Από τις 22 Σεπτεμβρίου, άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από στρατηγικές περιοχές, προκαλώντας προσωρινά κλεισίματα αεροδρομίων και εντείνοντας τους φόβους για πιθανές απόπειρες δολιοφθοράς. Αν και δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις, δανικά μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής.

Με το κλείσιμο του εναέριου χώρου για όλα τα πολιτικά drones, η Δανία επιχειρεί να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο απειλής κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων, ενώ οι αρχές δηλώνουν έτοιμες να αντιδράσουν άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό επιχειρήσει να διαταράξει τη Σύνοδο.

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