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ΗΠΑ: Σχέδιο απέλασης εκατοντάδων Ιρανών μετά τη συμφωνία με την Τεχεράνη
Ειδήσεις
12:26 - 30 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Σχέδιο απέλασης εκατοντάδων Ιρανών μετά τη συμφωνία με την Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να απελάσουν περίπου 400 Ιρανούς, οι περισσότεροι από τους οποίους εισήλθαν παράνομα στη χώρα, στο πλαίσιο της ευρύτερης καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη (30/9) ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

«Σε πρώτο στάδιο, αποφάσισαν να απελάσουν 120 Ιρανούς που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι από τους οποίους μέσω του Μεξικού», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών για κοινοβουλευτικές υποθέσεις, Χοσεΐν Νουσαμπάντι, στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η πρώτη ομάδα των 120 ατόμων θα φτάσει στο Ιράν την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα, είπε. Σύμφωνα με την New York Times, πτήση ναυλωμένη από τις ΗΠΑ απογειώθηκε από τη Λουιζιάνα τη Δευτέρα (29/9) και ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στο Ιράν μέσω του Κατάρ σήμερα.

Έκκληση για σεβασμό δικαιωμάτων

Ο Νουσαμπάντι κάλεσε την Ουάσιγκτον να σεβαστεί τα δικαιώματα των Ιρανών μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Μερικοί (επιστρέφοντες) είχαν άδειες διαμονής, αλλά για λόγους που ανέφερε η υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο. Φυσικά, η επιστροφή τους έγινε με τη συγκατάθεσή τους», είπε.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να απελάσει αριθμό-ρεκόρ ατόμων που ζουν στις ΗΠΑ χωρίς νόμιμο καθεστώς, μετά από αυτό που περιγράφει ως υψηλό αριθμό παράνομων διαβάσεων των συνόρων υπό τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει δυσκολευτεί να αυξήσει τα επίπεδα απέλασης, ακόμη και αν έχει δημιουργήσει νέους τρόπους για να στέλνει μετανάστες σε χώρες άλλες από τη δική τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ απέλασαν 119 άτομα από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, στον Παναμά, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

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