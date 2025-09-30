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DEMO: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες και πρακτική άσκηση
Υγεία
12:22 - 30 Σεπ 2025

DEMO: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες και πρακτική άσκηση

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Η DEMO, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τον 8ο κύκλο του Start Your Journey, του Προγράμματος Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης της εταιρείας, η οποία θα διαρκέσει από την 1η μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα “Start Your Journey”, η πρωτοβουλία της DEMO που υλοποιείται επί οκτώ συναπτά έτη, έχει ως σκοπό να στηρίξει νέους και νέες επιστήμονες έως 29 ετών στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας της εταιρείας, με κεντρικούς άξονες την προαγωγή της επιστήμης, την ενίσχυση του φαρμακευτικού κλάδου και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το Start Your Journey απευθύνεται σε Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους Πανεπιστημίων στις ειδικότητες Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών/ Μηχανικών Αυτοματισμού που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν στον κλάδο του φαρμάκου και περιλαμβάνει:

• Υποτροφίες με χρηματική ενίσχυση ποσού έως €2.000 σε υποψήφιους που έχουν προγραμματίσει μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές για την εξειδίκευσή τους σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
• Θέσεις Πρακτικής Άσκησης (έμμισθη πρακτική) δίνοντας την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη και να εξελιχθούν επιστημονικά και επαγγελματικά σε μία από τις κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από ένα πλάνο ανάπτυξης που θα επικεντρώνεται στην επαγγελματική τους εκπαίδευση και την ενεργή τους συμμετοχή σε projects και τις παραγωγικές μονάδες της DEMO. Οι νέοι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε υπερσύγχρονα εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας & Ανάπτυξης, αλλά και στις διευθύνσεις Διασφάλισης Ποιότητας, Regulatory Affairs, Τεχνικής Υποστήριξης, Technology & DigitalTransformation, Εταιρικής Διακυβέρνησης / Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Μέσω του προγράμματος Start Your Journey, η DEMO έχει στηρίξει έμπρακτα νέους επιστήμονες στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.Πάνω από το 77% των ασκούμενων συνέχισαν να εργάζονται στην εταιρεία, μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης, καλύπτοντας οργανική θέση.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για τον ελληνικό φαρμακευτικό κλάδο και τη φαρμακοβιομηχανία, προσφέροντας κίνητρα και προοπτικές στο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας και ενδυναμώνοντας τη συνεργασία της με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους καινα αιτηθούν ταυτόχρονα για Πρακτική Άσκηση και Υποτροφία στο https://www.demo.gr/startyourjourney

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