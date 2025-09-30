Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ‘είναι μία κατηγορία από μόνο του΄, καθώς ενσωματώνει αποκλειστικές τεχνολογίες και κινητήριο σύνολο. Απόδειξη της ανοδικής πορείας της Renault στα segments C και D, το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο του οράματος της μάρκας, που φιλοδοξεί να καθιερώσει τα προϊόντα της, στα υψηλότερα segments της αγοράς, επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, και την τεχνολογική της αριστεία.

Το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο Hyper Hybrid E-Tech 4x4 plug-in των 300 ίππων, που εξελίχθηκε ειδικά για αυτό το μοντέλο. Αυτό το σύστημα κίνησης είναι μοναδικό τόσο σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις (80 - 120χλμ./ώρα σε 4δλ.) όσο και ως προς την οικονομία, με βελτιστοποιημένη λειτουργία των τεσσάρων κινητήρων, ενός κινητήρα εσωτερικής καύσεως και τριών ηλεκτρικών. Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 των 300 ίππων επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1.000χλμ. για μεγάλα ταξίδια καθώς και κορυφαίες τιμές κατανάλωσης, βάσει πρωτοκόλλου WLTP, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι ‘στεγνή’ (0,5λίτρα/100χλμ. σε μικτό κύκλο και 5,8 λίτρα/100 χλμ. με αποφορτισμένη μπαταρία).

Αυτές οι τιμές είναι οι καλύτερες στην κατηγορία, καθώς προσφέρουν τα οφέλη της plug-in hybrid τεχνολογίας, χωρίς κανένα συμβιβασμό. Σε συνθήκες καθημερινής οδήγησης, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300hp λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα. Εναλλακτικά, μπορεί να λειτουργήσει με πρόγραμμα «full hybrid», προσφέροντας στον οδηγό του τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech.

Η μπαταρία έχει αξιοσημείωτη χωρητικότητα που φτάνει τις 22kWh. Μπορεί να φορτιστεί από συμβατική παροχή ή σημείο φόρτισης, καθώς και όταν το αυτοκίνητο κινείται στο δρόμο, μέσω της λειτουργίας αναγεννητικής πέδησης.

Ταυτόχρονα με το νέο κινητήριο σύνολο, το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp αποκτά μια νέα έκδοση, την Atelier Alpine με ειδικές ζάντες 21 ιντσών και αμάξωμα με την προαιρετική επιλογή στο νέο αποκλειστικό χρώμα Satin Sommet Blue. Διαθέτει επίσης σύστημα ελέγχου του πλαισίου, που έχει εξελιχθεί από τους μηχανικούς της Alpine, καθώς και αυτορυθμιζόμενη έξυπνη ανάρτηση με κάμερα προληπτικής δράσης. Ο συνδυασμός της τετρακίνησης και του συστήματος 4διεύθυνσης, αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει το μοντέλο να ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο μεταξύ των full-liners, συνδυάζοντας ισχύ, ευελιξία και απαράμιλλες επιδόσεις. Και φυσικά την άνεση και την ευεξία που αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της φιλοσοφίας ‘voiture à vivre’ (αυτοκίνητο για να ζεις μαζί του) της Renault

Φυσικό φως που αντανακλάται από τις καμπύλες και τις ακμές του αμαξώματος.

Το Renault Rafale είναι ένα σπορ SUV του segment D, μήκους 4,71 μέτρων, πλάτους 1,86 μέτρων και ύψους 1,61 μέτρων, με ζάντες 20 ή 21 ιντσών. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο (2,74 μέτρων) με επικλινή γραμμή οροφής, ελαφρώς καμπυλωτή ώστε να διατηρεί ανεπηρέαστο το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών.

Παιχνίδι με το φως

Ο σχεδιασμός της εμπρός γρίλιας είναι ιδιαίτερα διακριτικός. Αποτελείται από μικρά τρισδιάστατα διαμάντια που πλαισιώνουν το κεντρικό λογότυπο. Ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως, το φόντο φαίνεται είτε μπλε είτε ανοιχτό γκρι (ανάλογα με την έκδοση).

Το μοτίβο των διαμαντιών ξεχωρίζει επίσης και στην φωτιστική υπογραφή του Renault Rafale, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Οι προβολείς μπορούν προαιρετικά να διαθέτουν τεχνολογία Matrix LED Vision, για καλύτερη ορατότητα τη νύχτα.

Τα πίσω φώτα διαθέτουν τεχνολογία micro-optics.

Λεπτομέρειες που παραπέμπουν στη μάρκα Alpine

Εσωτερικά, το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ξεχωρίζει από το φωτιζόμενο έμβλημα της μάρκας με το «A» και το βέλος, στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων, τσέπες στις πόρτες με επένδυση μοκέτας, και εμφανείς ραφές στα χρώματα της Γαλλικής σημαίας (bleu-blanc-rouge). Η εσωτερική ατμόσφαιρα είναι κομψή και σπορ.

Έκδοση Atelier Alpine : ειδικά στιλιστικά χαρακτηριστικά

Η έκδοση Atelier Alpine του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp είναι το μοναδικό μοντέλο της γκάμας που διατίθεται με ζάντες "Chicane" 21 ιντσών και ελαστικά Continental Sport Contact 7, διαστάσεων 245/40/21 (ζάντες "Castellet" 20 ιντσών και ελαστικά 245/45/20 για την έκδοση Esprit Alpine).

Το αποκλειστικό χρώμα Satin Summit Blue του αμαξώματος, διατίθεται προαιρετικά, μαζί με αεροτομή Starry Black..

Νεος κινητήρασ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Πλήρες από την high-tech τεχνογνωσία της Renault, το νέο plug-in hybrid κινητήριο σύνολο, περιλαμβάνει έναν νέο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp.

Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει περισσότερη ισχύ, αλλά και μόνιμα ενεργή 4κίνηση.

Οικονομικό και αξιόπιστο σε κάθε περίσταση, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ενσωματώνει επίσης και ένα ευφυές σύστημα πρόσφυσης και διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζει πάντα τον ιδανικότερο συνδυασμό κατανάλωσης και επιδόσεων.

Τεχνολογικές επιλογές χωρίς κανέναν συμβιβασμό

Αποτυπώνοντας όλο το πάθος και την εμπειρία της μάρκας και των μηχανικών της, το νέο plug-in hybrid κινητήριο σύνολο του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp προσφέρει τα πλεονεκτήματα και των δύο τύπων κίνησης. Του κινητήρα εσωτερικής καύσεως και της ηλεκτροκίνησης.

Βασισμένο στο σύστημα κίνησης full hybrid Hyper Hybrid E-Tech 200 hp, το σύστημα διαθέτει έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μεγάλη χωρητικότητα που φτάνει τις 22kWh. Αυτό δίνει στο Rafale αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (συνδυασμένος κύκλος WLTP για την έκδοση Esprit Alpine).

Με τη διαχείριση της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech, ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως συνεργάζεται με τους τρεις ηλεκτροκινητήρες και τη μπαταρία, για μεγιστοποίηση των επιδόσεων, και συνδυαστική ισχύ που φτάνει τους 300 ίππους. Χάρη στην απόδοση του θερμικού κινητήρα και την υψηλή χωρητικότητα της μπαταρίας, επιτυγχάνεται ιδανική τιμή της σχέσης οικονομίας/απόδοσης, με ονομαστική τιμή κατανάλωσης 0,5 λίτρα/100 χλμ. (τιμή WLTP για την έκδοση Esprit Alpine). Ακόμα και με αποφορτισμένη μπαταρία, η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις 5,8λίτρα/100χλμ.

Δυνατότερη και πιο αποδοτική υβριδική κινητήρια μονάδα Hyper Hybrid E-Tech

Κάτω από το καπό, ο 1.200άρης 3κύλινδρος κινητήρας διαθέτει νέο υπερσυμπιεστή, που εκτοξεύει την ισχύ στα 110kW ή 150hp (σε σύγκριση με τα 96kW ή 130hp του μοντέλου Hyper Hybrid E-Tech hybrid με τους 200hp) και τη ροπή στα 230 Nm (σε σχέση με τα 205 Nm). Το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών έχει ενισχυθεί κατάλληλα για να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ροπή και το έξτρα βάρος.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες (δύο κύριους και έναν δευτερεύοντα) αποδίδοντας συνδυαστικά 300 hp:

ο βασικός ηλεκτροκινητήρας στον μπροστινό άξονα, που αποδίδει ισχύ 50 kW (70 hp) και ροπή 205 Nm

ο δεύτερος βασικός ηλεκτροκινητήρας, μόνιμα συνδεδεμένος στον πίσω άξονα, που αποδίδει ισχύ 100 kW (136 hp) και ροπή 195 Nm

ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας HSG (High-voltage Starter Generator- μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως) που αποδίδει ισχύ 25 kW (34 hp) και ροπή 50 Nm.

Ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζει μια ομαλή και δυναμική εμπειρία οδήγησης, με απρόσκοπτες αλλαγές ταχυτήτων και χωρίς απώλεια ροπής ή «κενά» στην απόδοση της ισχύος και την αίσθηση της οδήγησης. Για μια δυναμική εμπειρία οδήγησης, ο θερμικός και οι ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται για να εκμεταλλευθούν όλες τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, με τις επιδόσεις να διαμορφώνονται ως εξής:

επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 6,4δλ.

ρεπρίζ 80 - 120km/h σε 4,0δλ.

επιτάχυνση 0 – 1.000μ. από στάση, σε 26,9δλ.

Οι δύο κύριοι ηλεκτροκινητήρες τροφοδοτούνται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου ισχύος 22kWh/400V.

Ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι η HSG (High-voltage Starter Generator – μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως), χρησιμοποιείται για να βάζει μπροστά τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, να ελέγχει τις αλλαγές ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο, και να βοηθά στη φόρτιση της μπαταρίας..

Για μέγιστη ισχύ φόρτισης 7,4 kW (32A), για μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χρειάζονται :

2ώ. 10λ. από 0 έως 80 %

2ώ. 55λ. από 0 έως 100 %.

Ευφυές σύστημα μετάδοσης για ασφάλεια και δυναμικές επιδόσεις

Με τον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp αποκτά ενεργή & μόνιμη 4κίνηση. Η μετάδοση της κίνησης που επιλέγεται μέσω των ρυθμίσεων του συστήματος MULTI-SENSE, ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech με βάση τις συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης. Με το αυτοκίνητο σε κίνηση, η οθόνη πολυμέσων εμφανίζει, σε πραγματικό χρόνο, την μετάδοση της κίνησης σε κάθε άξονα, μέσω του μενού Dynamic Chassis. Η κατανομή της ροπής μπορεί να μεταβάλλεται στιγμιαία από 100% στους μπροστινούς τροχούς (κίνηση εμπρός), έως 100% στους πίσω τροχούς (κίνηση πίσω). Γενικά, η κίνηση στους μπροστινούς τροχούς είναι καλύτερη επιλογή μέχρι τα 70 km/h, ενώ η κίνηση στους πίσω τροχούς, ταιριάζει καλύτερα σε οδήγηση με υψηλότερες ταχύτητες.

Βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας

Με τον έλεγχο από το πλήκτρο στο τιμόνι ή την οθόνη πολυμέσων, οι ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει την οδηγική εμπειρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Όποια και αν είναι η επιλεγμένη λειτουργία, το ‘kick down’ του πεντάλ γκαζιού παρέχει πλήρη ισχύ.

Στη συνέχεια, η υβριδική λειτουργία ενεργοποιείται άμεσα για να προσφέρει πιο δυναμική απόκριση σε όλες τις συνθήκες.

Σε ταχύτητες ταξιδιού, το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech βελτιστοποιεί την οικονομία καθώς διαχειρίζεται την κατανομή της ισχύος, σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Οι επιλογές του οδηγού στις ρυθμίσεις του συστήματος MULTI-SENSE αλλάζουν το βαθμό πρόσφυσης και τη μέγιστη ισχύ, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

Επιλεγμένο πρόγραμμα στο Multi-sense Απόδοση ισχύος Κατανομή ροπής εμπρός/πίσω Αποτέλεσμα Eco Από 185 έως 300 hp ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ από αμιγώς μπροστοκίνητο σε αμιγώς πισωκίνητο Βελτιστοποιημένη οικονομία Comfort Από 250 έως 300 hp Sport 300 hp σε κάθε περίσταση ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ανάλογα με τις εντολές του οδηγού, μέχρι και 70% στους πίσω τροχούς Τονίζει το σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου με περισσότερη ροπή στους πίσω τροχούς σε χαμηλές ταχύτητες Snow Από 250 έως 300 hp ΣΤΑΘΕΡΗ 50%/50% με ειδικές ρυθμίσεις του ESP. 4κίνηση που χρησιμεύει για τη βελτίωση του κρατήματος σε δρόμους με χαμηλό συντελεστή πρόσφυσης.

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ Alpine ΚΑΙ της Renault

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και τα σπορ χαρακτηριστικά, η έκδοση Atelier Alpine του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp ανεβάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα, χάρη στη συνδρομή των εξειδικευμένων μηχανολόγων της Alpine. Το πλαίσιο με τις ‘περιποιήσεις’ των μηχανικών της Alpine Cars, μαζί με το έξυπνο σύστημα της ενεργής ανάρτησης, το 4Control Advanced και την 4κίνηση, δημιουργούν ένα πραγματικά μοναδικό προϊόν. Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp στην έκδοση Atelier Alpine, προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία οδήγησης και έντονες οδηγικές συγκινήσεις

Παράλληλα με την έκδοση Esprit Alpine, το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp διατίθεται και σε μία νέα έκδοση, την Atelier Alpine. Ένα όνομα που θυμίζει την προηγμένη τεχνογνωσία που προσφέρει η Alpine Cars.

Σε διάστημα τριών ετών, περίπου δώδεκα μηχανικοί από την Alpine Cars ένωσαν τις δυνάμεις τους για την εξέλιξη αυτού του πλαισίου, πάνω σε τομείς όπως οι ακόλουθοι:

Ειδικά αμορτισέρ, ελατήρια, «bump stops», εμπρός και πίσω αντιστρεπτικές, και ζάντες 21 ιντσών

Ειδικά εξελιγμένο σύστημα ελεγχόμενης απόσβεσης (ενεργητική ανάρτηση με κάμερα προληπτικής ενέργειας)

Εξέλιξη ειδικών επιλογών ελέγχου ευελιξίας (βλ. παράγραφο στη σ.11)

Ειδική βαθμονόμηση της ηλεκτρονικής μονάδας (ECU) επέμβασης φρεναρίσματος, αναγεννητικής πέδησης, ελέγχου ευστάθειας και πορείας, καθώς και της υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης

Απόλυτη συνεργασία του κινητήριου συνόλου με το πλαίσιο και τα ελαστικά Continental sport.

Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine διαθέτει επίσης ένα νέο ευφυές και αυτορυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης, με κάμερα στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, που φροντίζει για την προληπτική λειτουργία της ανάρτησης. Αυτό το σύστημα ρυθμίζει συνεχώς το βαθμό απόσβεσης, με βάση την ταχύτητα του οχήματος (από 3 έως 180 km/h), και τις εντολές του οδηγού, καθώς με τη βοήθεια της κάμερας, αναγνωρίζει & αναλύει τα δεδομένα του δρόμου που θα συναντήσει στην πορεία του το αυτοκίνητο, (σαμαράκια ή χαλασμένο οδόστρωμα).

Πρωτοποριακός έλεγχος ευελιξίας

Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση Atelier Alpine του Rafale, το μενού «Chassis Control» στο σύστημα πολυμέσων δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει μέσω τριών επιλογών, τις ρυθμίσεις στη λειτουργία του συστήματος 4διεύθυνσης (4Control Advanced), του προφίλ απόσβεσης των αναρτήσεων, και του ESP:

Comfort , για τις καθημερινές διαδρομές, ειδικά στην πόλη

, για τις καθημερινές διαδρομές, ειδικά στην πόλη Dynamic για τον ιδανικό πάντρεμα μεταξύ ευελιξίας και απόσβεσης

για τον ιδανικό πάντρεμα μεταξύ ευελιξίας και απόσβεσης Sport για κράτημα στο δρόμο και οδηγική ευχαρίστηση.

Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχου ευελιξίας είναι διαθέσιμες σε όλες τις επιλογές οδήγησης του συστήματος MULTI-SENSE (Eco, Comfort, Sport και MySense), με εξαίρεση την επιλογή Snow.

Λόγω του μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων προηγμένων λειτουργιών στην έκδοση Atelier Alpine (τέσσερις κινητήρες, 4κίνηση, τιμόνι, αναγεννητική πέδηση και έξυπνη ανάρτηση), οι μηχανικοί της Alpine Cars ανέλαβαν να ενσωματώσουν ολόκληρη την τεχνογνωσία της μάρκας, σε τρεις εργοστασιακά προγραμματισμένες επιλογές, επιτρέποντας στον οδηγό να επικεντρωθεί στην οδηγική εμπειρία. Με αυτές τις τρεις εύκολα επιλέξιμες και βελτιστοποιημένες από τους εξειδικευμένους μηχανικούς, λειτουργίες οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να είναι σίγουρος ότι έχει πάντα την ιδανική ρύθμιση για το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp Atelier Alpine. Οι χειρισμοί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην επιλογή Sport, με πολύ μικρές κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές – σε κορυφαίο για την κατηγορία των SUV επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των premium μοντέλων.

Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, με ένα πανίσχυρο κινητήριο σύνολο. Σε πλήρη ταύτιση με την εποχή του, το συγκεκριμένο κινητήριο σύνολο, συνδυάζει τη σύγχρονη επιθυμία για καθημερινή οδήγηση με ηλεκτροκίνηση, με ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο απόδοσης και αυτονομία έως και 1.000 km.

Αμιγώς ηλεκτροκίνητο για καθημερινή χρήση

Το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp διαθέτει μια ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία 22 kWh/400V.

Όταν φορτιστεί πλήρως, η μπαταρία εξασφαλίζει αυτονομία έως και 105km (κύκλος WLTP EV) σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία.

Στην καθημερινή χρήση, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, με παρόμοια οδηγική αίσθηση, ιδιαίτερα στον τομέα της αθόρυβης λειτουργίας και της άμεσης απόκρισης κατά την επιτάχυνση. Κατά την οδήγηση, η οδηγική απόλαυση ενισχύεται ακόμα περισσότερο, χάρη στη λειτουργία αναγεννητικής πέδησης, η οποία ρυθμίζεται σε τέσσερα επίπεδα μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι.

Μια πρωτοποριακή λειτουργία ηλεκτροκίνησης (EV Mode)

Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο να λειτουργεί με πρόγραμμα υβριδικής κίνησης, με το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech να διαχειρίζεται την παροχή ενέργειας μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσεως και των ηλεκτροκινητήρων. Ωστόσο, η αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα από τον οδηγό, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EV. Αυτή η επιλογή διατηρείται παρέχοντας ισχύ έως 160 hp με μέγιστη ταχύτητα τα 135 km/h.

Το πλήκτρο EV ενεργοποιεί, επίσης, τη λειτουργία E-Save. Χρησιμοποιώντας τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως ως γεννήτρια, αυτή η επιλογή διατηρεί τη φόρτιση της μπαταρίας πάνω από 25%.

Αυτή η λειτουργία είναι η ιδανική επιλογή πριν από την είσοδο σε μια αστική περιοχή, εάν ο οδηγός επιθυμεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Με το απόθεμα ισχύος που διατηρείται για αυτήν τη λειτουργία, απαιτείται λιγότερη ισχύς από τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της κατανάλωσης πριν από έντονη επιτάχυνση ή τις μεγάλες ανηφόρες.

Αυτονομία μέχρι και 1.000 km

Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp κοιτάζει στα μάτια τα καλύτερα SUV υψηλών επιδόσεων του segment D σε ό,τι αφορά την οικονομία, τις εκπομπές CO 2 και την αυτονομία.

Βασιζόμενο στην καινοτομία και την αποδοτικότητα της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech, μαζί με ένα ρεζερβουάρ βενζίνης 55 λίτρων, το μοντέλο επιτυγχάνει αυτονομία :

Μέχρι 105 km σε πρόγραμμα αμιγούς ηλεκτροκίνησης (αυτονομία EV βάσει μετρήσεων πρωτοκόλλου WLTP σε μικτό κύκλο)

Μέχρι 1.000 km συνολικής αυτονομίας με γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης και πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αυτή είναι μια τιμή ρεκόρ για ένα μοντέλο plug-in hybrid, επιτρέποντας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων χωρίς την ανάγκη συχνών επισκέψεων στο βενζινάδικο.

Με το σύστημα διαχείρισης ενέργειας να βελτιστοποιεί αποτελεσματικά τη χρήση του θερμικού κινητήρα και των ηλεκτροκινητήρων, ενώ η ονομαστική κατανάλωση βάσει WLTP για την έκδοση Esprit Alpine είναι 0,5λίτρα/100 km (12g CO2/km) με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, και 5,8λίτρα/100 km (132g CO2/km) με ‘άδεια’ μπαταρί

Σε αντίθεση με την full hybrid έκδοση Hyper Hybrid E-Tech 200hp, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300hp, διαθέτει plug-in κινητήρια μονάδα. Η μπαταρία των 22kWh/400V μπορεί να φορτιστεί με τρεις τρόπους: κατά την οδήγηση, με τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως να λειτουργεί ως γεννήτρια, κατά το φρενάρισμα και την επιβράδυνση (με αναγεννητική πέδηση 4 επιπέδων), ή από οικιακή παροχή ή σημείο φόρτισης (παρέχεται καλώδιο). Μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται:

9ώ 05λ.. μέσω οικιακής παροχής 2,3 kW/10A

5ώ. 35λ. μέσω ενισχυμένης οικιακής παροχής τύπου green-up 3,7 kW/16A

2ώ. 55λ.. μέσω wallbox 7,4 kW/32A.

Απόλυτη ασφάλεια

Η μπαταρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp έχει εξελιχθεί για με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια, όπως και όλα τα ηλεκτρικά οχήματα Renault. Είναι εξοπλισμένη με το σύστημα Fireman Access (πρόσβαση πυροσβέστη), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με στόχο την άμεση πρόσβαση στη μάνικα προς τη μπαταρία, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΓΙΑ τους ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Αντανακλώντας το DNA της μάρκας, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp είναι ένα πραγματικό ‘αυτοκίνητο για να ζεις μαζί του’ (voiture à vivre), προσφέροντας μια απολαυστική εμπειρία μετακίνησης για όλους. Ο χώροι είναι τεράστιοι τόσο μπροστά όσο και πίσω, με μια μεγάλη γκάμα συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Η εμπειρία του ταξιδιού τοποθετεί αυτό το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας του.OpenR Link με ενσωματωμένο Google

Κομψός και εργονομικός, o ψηφιακός κόσμος του συστήματος OpenR στο Renault Rafale αποτελείται από δύο οθόνες σε διάταξη L: μια οριζόντια οθόνη TFT στο ταμπλό, επιφάνειας 321cm² και διαγώνιο 12,3’’ (1920 x 720 pixel, σε οριζόντια απεικόνιση), και μια κάθετη οθόνη αφής με επιφάνεια 453cm² και διαγώνιο 12’’ στην κεντρική κονσόλα (1250 x 1562 pixel, σε κατακόρυφη απεικόνιση)Με το Android Automotive 12, το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, είναι ένα από τα πιο εύχρηστα interfaces της αγοράς. Βελτιωμένη από το οικοσύστημα της Google, η εμπειρία πλοήγησης της Renault θεωρείται ότι θέτει τα πρότυπα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με Google Maps, Google Assistant και πάνω από 50 εφαρμογές ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση. Εκτός από τις δυνατότητες πλήρους εξατομίκευσης, το συγκεκριμένο interface είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, για ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone.

Για τους πίσω επιβάτες, η πλάτη του καθίσματος του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 hp διαθέτει πάντα το πίσω υποβραχιόνιο «Ingenius», με περιστρεφόμενες βάσεις για smartphones και tablet, αλλά και ενσωματωμένες παροχές φόρτισης.