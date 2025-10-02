Η γερμανική βιομηχανία χάνει ρυθμό: Φόβοι για στάσιμη ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες

Η ασθενής δυναμική της βιομηχανίας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξηγούν την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Γερμανίας τα τελευταία 50 χρόνια, σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης του Ινστιτούτου ifo.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανολογία και οι υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τη βιομηχανία, όπως οι δραστηριότητες leasing ή οι σύμβουλοι διοίκησης, ευθύνονται κυρίως για την επιβράδυνση της οικονομικής δυναμικής», δηλώνει ο οικονομικός ερευνητής του ifo, Ρόμπερτ Λέμαν.

Η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ενώ τη δεκαετία του 1970 η οικονομική παραγωγή αυξανόταν σχεδόν κατά 3% ετησίως, τα ετήσια ποσοστά ανάπτυξης τα χρόνια πριν από την πανδημία του κορωνοϊού ήταν μόλις γύρω στο 1,5%. Περίπου το ήμισυ αυτής της πτώσης μπορεί να αποδοθεί στην επιβράδυνση της δυναμικής σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς.

Οι ισχυρές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των τομέων της οικονομίας εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αδυναμίες σε επιμέρους τομείς επηρεάζουν γρήγορα το σύνολο της οικονομίας. «Όταν βασικές προμηθευτικές βιομηχανίες χάνουν αισθητά τη δυναμική τους, αυτό εξαπλώνεται σε ολόκληρη την οικονομία μέσω των αλυσίδων παραγωγής», εξηγεί η ερευνήτρια του ifo, Λάρα Τσάρτζες.

Ένα παράδειγμα αποτελεί ο κατασκευαστικός τομέας: Παρόλο που το μερίδιό του στην ευρύτερη οικονομία είναι μικρό, έχει συμβάλει σημαντικά στην επιβράδυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, καθώς πολλοί άλλοι τομείς εξαρτώνται από την απόδοσή του.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μέση οικονομική ανάπτυξη στη Γερμανία πιθανότατα θα εξασθενήσει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια και σχεδόν θα φτάσει σε τέλμα. «Η δημογραφική κατάσταση στη Γερμανία θα συνεχίσει να επιδεινώνεται, οδηγώντας σε σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς», καταλήγουν οι ερευνητές του ifo.