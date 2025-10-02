ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η γερμανική βιομηχανία χάνει ρυθμό: Φόβοι για στάσιμη ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες
Ειδήσεις
10:37 - 02 Οκτ 2025

Η γερμανική βιομηχανία χάνει ρυθμό: Φόβοι για στάσιμη ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ασθενής δυναμική της βιομηχανίας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξηγούν την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Γερμανίας τα τελευταία 50 χρόνια, σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης του Ινστιτούτου ifo.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανολογία και οι υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τη βιομηχανία, όπως οι δραστηριότητες leasing ή οι σύμβουλοι διοίκησης, ευθύνονται κυρίως για την επιβράδυνση της οικονομικής δυναμικής», δηλώνει ο οικονομικός ερευνητής του ifo, Ρόμπερτ Λέμαν.

Η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ενώ τη δεκαετία του 1970 η οικονομική παραγωγή αυξανόταν σχεδόν κατά 3% ετησίως, τα ετήσια ποσοστά ανάπτυξης τα χρόνια πριν από την πανδημία του κορωνοϊού ήταν μόλις γύρω στο 1,5%. Περίπου το ήμισυ αυτής της πτώσης μπορεί να αποδοθεί στην επιβράδυνση της δυναμικής σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς.

Οι ισχυρές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των τομέων της οικονομίας εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αδυναμίες σε επιμέρους τομείς επηρεάζουν γρήγορα το σύνολο της οικονομίας. «Όταν βασικές προμηθευτικές βιομηχανίες χάνουν αισθητά τη δυναμική τους, αυτό εξαπλώνεται σε ολόκληρη την οικονομία μέσω των αλυσίδων παραγωγής», εξηγεί η ερευνήτρια του ifo, Λάρα Τσάρτζες.

Ένα παράδειγμα αποτελεί ο κατασκευαστικός τομέας: Παρόλο που το μερίδιό του στην ευρύτερη οικονομία είναι μικρό, έχει συμβάλει σημαντικά στην επιβράδυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, καθώς πολλοί άλλοι τομείς εξαρτώνται από την απόδοσή του.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μέση οικονομική ανάπτυξη στη Γερμανία πιθανότατα θα εξασθενήσει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια και σχεδόν θα φτάσει σε τέλμα. «Η δημογραφική κατάσταση στη Γερμανία θα συνεχίσει να επιδεινώνεται, οδηγώντας σε σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς», καταλήγουν οι ερευνητές του ifo.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Ειδήσεις

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ
Οικονομία

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

ifo: Το κλίμα στη γερμανική ταξιδιωτική βιομηχανία επιδεινώνεται ελαφρώς
Ειδήσεις

ifo: Το κλίμα στη γερμανική ταξιδιωτική βιομηχανία επιδεινώνεται ελαφρώς

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους
Ειδήσεις

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:45

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
20/07/2026 - 09:11

Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ