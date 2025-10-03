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Η Σουηδία κάλεσε την ΕΕ να απλοποιήσει τα πρότυπα προμήθειας drones
Ειδήσεις
13:39 - 03 Οκτ 2025

Η Σουηδία κάλεσε την ΕΕ να απλοποιήσει τα πρότυπα προμήθειας drones

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απλοποιήσει τα πρότυπα προμηθειών για τα drones, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για την ενίσχυση των αντι-drone δυνατοτήτων πρέπει να ανήκει στα κράτη μέλη και όχι στο σύνολο της Ένωσης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις εισβολές drones, εκφράζοντας υποστήριξη για ενίσχυση των μέτρων άμυνας κατά των drones σε όλη την περιοχή, ενώ η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιστατικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε ένα «τείχος drone» — ένα δίκτυο αισθητήρων και όπλων σχεδιασμένο για ανίχνευση, εντοπισμό και εξουδετέρωση drones, αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος και την εφαρμογή παραμένουν ασαφείς.

«Η ΕΕ δεν είναι αμυντικός οργανισμός. (...) Κάθε χώρα πρέπει να αναπτύξει αυτές τις ικανότητες και, στη συνέχεια, πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε τα drones», δήλωσε ο Κρίστερσον στο Reuters σε συνέντευξη στην Κοπεγχάγη. Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ έχει πολύ καλές δυνατότητες απλοποίησης, για παράδειγμα, απλοποίησης των προδιαγραφών προμηθειών».

Η Σουηδία, έδρα του κατασκευαστή αμυντικού εξοπλισμού Saab, υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις για τον εξοπλισμό των εθνικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του ΝΑΤΟ και όχι να υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για κλιμάκωση παραβιάσεων του εναέριου χώρου, με τη Μόσχα να αρνείται συχνά οποιαδήποτε ευθύνη. Ο Κρίστερσον επισήμανε ότι οι χώρες της ΕΕ είναι έτοιμες να δράσουν αποφασιστικά: «Δεν κάνουμε τίποτα απερίσκεπτα, αλλά δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που απαιτείται για να καταρρίψουμε οχήματα ή απειλές που παραβιάζουν πραγματικά τα σύνορά μας».

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