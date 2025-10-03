ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προς εβδομαδιαίες απώλειες η αγορά πετρελαίου – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις του OPEC+
Εμπορεύματα
13:25 - 03 Οκτ 2025

Προς εβδομαδιαίες απώλειες η αγορά πετρελαίου – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις του OPEC+

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή (3/10), αλλά παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίας απώλειας περίπου 7-8%, μετά τις ειδήσεις για πιθανές αυξήσεις της παραγωγής από τον OPEC+.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 0,62%, στα 64,58 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει κέρδη 0,78%, στα 60,97 δολάρια.

Ωστόσο σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent εμφανίζει πτώση 8%, ενώ το WTI οδεύει προς απώλειες 7,3%.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής για το τι θα αποφασίσει το OPEC+ το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, προσθέτοντας ότι η μικρή ανάκαμψη των τιμών την Παρασκευή πιθανότατα αποδίδεται στο θετικό κλίμα για τον κίνδυνο.

Ο OPEC+ θα μπορούσε να συμφωνήσει σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Νοέμβριο – τριπλάσια της αύξησης που προβλέπεται για τον Οκτώβριο – καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, ανέφεραν αυτήν την εβδομάδα πηγές στο Reuters.

Η πιθανή αύξηση της προσφοράς από τον OPEC+, η επιβράδυνση των παγκόσμιων ρυθμών διύλισης λόγω εργασιών συντήρησης και η εποχική κάμψη της ζήτησης τους επόμενους μήνες αναμένεται να επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Οι δείκτες ζήτησης έχουν υποχωρήσει ελαφρώς στον Ατλαντικό, καθώς η θερινή περίοδος κατανάλωσης πλησιάζει στο τέλος της. Η εικόνα υπερπροσφοράς από πλευράς θεμελιωδών μεγεθών, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο, ενισχύεται», σημείωσε ο αναλυτής της Rystad Energy, Janiv Shah.

Οι αναλυτές της JPMorgan, από την άλλη, εκτίμησαν ότι ο Σεπτέμβριος σηματοδότησε καμπή, με την αγορά πετρελαίου να κατευθύνεται προς σημαντικό πλεόνασμα στο τέταρτο τρίμηνο και το επόμενο έτος.

Παράλληλα, την Παρασκευή ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Chevron στο El Segundo, στη διάρκεια της νύχτας, αν και ένας τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι φλόγες περιορίστηκαν σε ένα μόνο τμήμα. Το διυλιστήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, με δυναμικότητα 290.000 βαρελιών την ημέρα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν υπήρξε επίπτωση στην παραγωγή, αλλά οι αναλυτές εκτίμησαν ότι η επίδραση στις τιμές του πετρελαίου θα είναι περιορισμένη.

«Το διυλιστήριο του El Segundo βρίσκεται στη Δυτική Ακτή, η οποία είναι απομονωμένη από την υπόλοιπη εγχώρια ροή πετρελαίου στις ΗΠΑ· συνεπώς, ο αντίκτυπος πιθανότατα θα είναι αμελητέος», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen, σημείωσε: «Πέραν της περαιτέρω αύξησης των ήδη υψηλών τιμών βενζίνης στην Καλιφόρνια, δεν νομίζω ότι η πυρκαγιά θα έχει ευρύτερη επίδραση στην αγορά».

Σταθεροποιούνται οι τιμές στο φυσικό αέριο – Ανοδικές τάσεις στον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) οι τιμές του φυσικού αερίου σταθεροποιούνται με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζουν ήπια πτώση 0,016% στα 31,450 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,49% στα 3.887,00 δολάρια, το ασήμι εμφανίζει κέρδη 2,02% στα 47,305 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,24% και βρίσκεται στα 5,0105 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,15% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1735 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,07% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3451 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται με απώλειες της τάξης του 0,11% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8725 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurostat: Πτώση των τιμών παραγωγού στην ευρωζώνη τον Αύγουστο
Ειδήσεις

Eurostat: Πτώση των τιμών παραγωγού στην ευρωζώνη τον Αύγουστο

Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ
Ειδήσεις

Ολλανδία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ζητεί επανεξέταση των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ

Δανία: Υψηλός κίνδυνος σαμποτάζ κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας
Ειδήσεις

Δανία: Υψηλός κίνδυνος σαμποτάζ κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90$ το Brent
Εμπορεύματα

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90$ το Brent

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90$ το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
21/07/2026 - 10:35

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ