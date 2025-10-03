Προς εβδομαδιαίες απώλειες η αγορά πετρελαίου – Τα βλέμματα στραμμένα στις αποφάσεις του OPEC+

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή (3/10), αλλά παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίας απώλειας περίπου 7-8%, μετά τις ειδήσεις για πιθανές αυξήσεις της παραγωγής από τον OPEC+.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 0,62%, στα 64,58 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει κέρδη 0,78%, στα 60,97 δολάρια.

Ωστόσο σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent εμφανίζει πτώση 8%, ενώ το WTI οδεύει προς απώλειες 7,3%.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής για το τι θα αποφασίσει το OPEC+ το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, προσθέτοντας ότι η μικρή ανάκαμψη των τιμών την Παρασκευή πιθανότατα αποδίδεται στο θετικό κλίμα για τον κίνδυνο.

Ο OPEC+ θα μπορούσε να συμφωνήσει σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Νοέμβριο – τριπλάσια της αύξησης που προβλέπεται για τον Οκτώβριο – καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, ανέφεραν αυτήν την εβδομάδα πηγές στο Reuters.

Η πιθανή αύξηση της προσφοράς από τον OPEC+, η επιβράδυνση των παγκόσμιων ρυθμών διύλισης λόγω εργασιών συντήρησης και η εποχική κάμψη της ζήτησης τους επόμενους μήνες αναμένεται να επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Οι δείκτες ζήτησης έχουν υποχωρήσει ελαφρώς στον Ατλαντικό, καθώς η θερινή περίοδος κατανάλωσης πλησιάζει στο τέλος της. Η εικόνα υπερπροσφοράς από πλευράς θεμελιωδών μεγεθών, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο, ενισχύεται», σημείωσε ο αναλυτής της Rystad Energy, Janiv Shah.

Οι αναλυτές της JPMorgan, από την άλλη, εκτίμησαν ότι ο Σεπτέμβριος σηματοδότησε καμπή, με την αγορά πετρελαίου να κατευθύνεται προς σημαντικό πλεόνασμα στο τέταρτο τρίμηνο και το επόμενο έτος.

Παράλληλα, την Παρασκευή ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Chevron στο El Segundo, στη διάρκεια της νύχτας, αν και ένας τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι φλόγες περιορίστηκαν σε ένα μόνο τμήμα. Το διυλιστήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, με δυναμικότητα 290.000 βαρελιών την ημέρα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν υπήρξε επίπτωση στην παραγωγή, αλλά οι αναλυτές εκτίμησαν ότι η επίδραση στις τιμές του πετρελαίου θα είναι περιορισμένη.

«Το διυλιστήριο του El Segundo βρίσκεται στη Δυτική Ακτή, η οποία είναι απομονωμένη από την υπόλοιπη εγχώρια ροή πετρελαίου στις ΗΠΑ· συνεπώς, ο αντίκτυπος πιθανότατα θα είναι αμελητέος», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen, σημείωσε: «Πέραν της περαιτέρω αύξησης των ήδη υψηλών τιμών βενζίνης στην Καλιφόρνια, δεν νομίζω ότι η πυρκαγιά θα έχει ευρύτερη επίδραση στην αγορά».

Σταθεροποιούνται οι τιμές στο φυσικό αέριο – Ανοδικές τάσεις στον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) οι τιμές του φυσικού αερίου σταθεροποιούνται με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζουν ήπια πτώση 0,016% στα 31,450 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,49% στα 3.887,00 δολάρια, το ασήμι εμφανίζει κέρδη 2,02% στα 47,305 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,24% και βρίσκεται στα 5,0105 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,15% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1735 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,07% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3451 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται με απώλειες της τάξης του 0,11% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8725 βρετανική λίρα ανά ευρώ.