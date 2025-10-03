Χέγκσεθ: Νέο πλήγμα ΗΠΑ σε ναρκοπλοίο ανοιχτά της Βενεζουέλας - Τέσσερις νεκροί

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα επιχείρηση κατά διακινητών ναρκωτικών στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα διεθνή ύδατα και είχε στόχο πλοίο που φέρεται να μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν σκοτώθηκαν από το πλήγμα (…) το οποίο έγινε στα διεθνή ύδατα, ενώ το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών για να δηλητηριάσουν τον λαό μας», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πρόκειται για την τέταρτη ανάλογη επιχείρηση μέσα σε λίγες εβδομάδες, γεγονός που δείχνει την κλιμάκωση της αμερικανικής στρατηγικής κατά των καρτέλ ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Αυτά τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στον αμερικανικό λαό», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την εισαγωγή ναρκωτικών που απειλούν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ΗΠΑ.