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ΥΠΑΑΤ: Παράταση έως 31 Οκτωβρίου στις αιτήσεις για τα έργα εγγείων βελτιώσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:05 - 03 Οκτ 2025

ΥΠΑΑΤ: Παράταση έως 31 Οκτωβρίου στις αιτήσεις για τα έργα εγγείων βελτιώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Έως τις 31 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα έργα εγγείων βελτιώσεων, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 169 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Περιφέρειες (Αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν:

- Εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών.

- Ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

- Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα.

- Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση.

- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας.

- Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

- Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές όλης της χώρας και ως ελάχιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, ενώ ως μέγιστος προϋπολογισμός ορίζεται το ποσό των 105 εκατ ευρώ.

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