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Νέα πρόσκληση εκταφής Ντένις Ρούτσι: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου
Ειδήσεις
20:30 - 03 Οκτ 2025

Νέα πρόσκληση εκταφής Ντένις Ρούτσι: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα πρόσκληση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, παιδιού του Πάνου Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου της οικογένειας, καθώς δεν παραλήφθηκε κανονικά.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει μετά από εισαγγελική παραγγελία, η οποία ορίζει τη νέα ημερομηνία εκταφής για την επόμενη εβδομάδα, καθώς προηγούμενη εκταφή είχε αναβληθεί ύστερα από αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου.

Όταν ο δικαστικός κλητήρας μετέβη στο γραφείο της συνηγόρου για την επίδοση της πρόσκλησης, κανείς δεν άνοιξε την πόρτα. Κατόπιν τούτου, η πρόσκληση θυροκολλήθηκε στην είσοδο του γραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς αφορά την εκταφή του παιδιού ενός γονέα που βίωσε μια από τις πιο τραγικές στιγμές της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Οι διαδικασίες συνεχίζονται σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, διασφαλίζοντας την τήρηση όλων των νομικών πρωτοκόλλων.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 21:12
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