Νετανιάχου: Υπόσχεται επιστροφή όλων των ομήρων – «Η πίεσή μας λύγισε τη Χαμάς»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απηύθυνε σύντομο διάγγελμα μετά την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι όλοι οι όμηροι – «είτε ζωντανοί είτε νεκροί» – θα επιστραφούν στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εορτής του Σουκότ, που φέτος αρχίζει στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 13 του μήνα.

«Στην αρχή του πολέμου», ανέφερε, «ένας από τους αξιωματούχους μας είχε εκφράσει αμφιβολίες αν θα καταφέρναμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψα την προσπάθεια ούτε τους υπόλοιπους στόχους του πολέμου».

Στην ομιλία του ευχαρίστησε τον «αγαπητό φίλο» του, Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι «δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση από την πλευρά της Χαμάς». Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, και τους πολίτες του Ισραήλ «που παρέμειναν ακλόνητοι».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι, σε συνεννόηση με τον Τραμπ, οργανώθηκε μια «διπλωματική πρωτοβουλία που ανέτρεψε τα δεδομένα» την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις προέλαυναν στη Γάζα. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, θα απομονωθεί η Χαμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας προβλέπεται η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η αναδιάταξη των Ισραηλινών στρατευμάτων σε θέσεις που θα επιτρέπουν τη συνέχιση της επιτήρησης της Λωρίδας της Γάζας.

Απέρριψε κατηγορηματικά τις φωνές που υποστηρίζουν ότι η Χαμάς είχε στο παρελθόν προτείνει την απελευθέρωση των ομήρων χωρίς την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. «Αυτό είναι ένα απόλυτο ψέμα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η μεταστροφή της Χαμάς οφείλεται αποκλειστικά στη «συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική πίεση που ασκήσαμε».

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στην ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα, υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, να μεταβεί στο Κάιρο για να ρυθμίσει τις «τεχνικές λεπτομέρειες» της απελευθέρωσης των ομήρων, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέσα σε λίγες ημέρες.

Τέλος, τόνισε ότι στη δεύτερη φάση της συμφωνίας η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί — είτε μέσω διπλωματικών ενεργειών είτε, αν χρειαστεί, με στρατιωτικά μέσα