Κωνσταντοπούλου προς κυβέρνηση: Σταματήστε να βυθίζετε την κοινωνία στο «σκοτάδι» των εκταφών

Σε μια αιχμηρή δήλωση προχώρησε το Σάββατο (4/10) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι που πραγματοποιεί για 20ή ημέρα απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

«Η κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα, που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του, όχι μόνο αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά πώς πέθανε», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους δημοσιογράφους, έχοντας δίπλα της στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, τον απεργό πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι», υπογράμμισε.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, υποστήριξε: «Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο “σκοτάδι” των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρι που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας. Δώστε εντολή τώρα. Εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρι».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως» και επανέλαβε: «Δώστε εντολή τώρα. Όχι άλλη ύβρι».