ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εκλογές στην Τσεχία: Ενισχύεται η γραμμή Όρμπαν στην Ευρώπη μετά την επικράτηση Μπάμπις
Ειδήσεις
20:46 - 04 Οκτ 2025

Εκλογές στην Τσεχία: Ενισχύεται η γραμμή Όρμπαν στην Ευρώπη μετά την επικράτηση Μπάμπις

Reporter.gr Newsroom
Στις βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία, το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα ANO του πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις οδεύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, προς μια καθαρή νίκη.Με καταμετρημένο πάνω από το 99% των εκλογικών τμημάτων, το ANO συγκεντρώνει περίπου 34,7% των ψήφων, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία CSU. Ακολουθεί η συμμαχία Spolu του νυν πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα με 23,2%.

Το κόμμα των Δημάρχων, που συμμετείχε μέχρι τώρα στην κυβέρνηση, έλαβε 11,2%, ενώ οι Πειρατές περίπου 8,8%.

Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον αντίπαλό του για τη νίκη: «Το αποτέλεσμα είναι σαφές και πρέπει να το αποδεχτούμε ως δημοκράτες.»

Αναμένεται στροφή στην πολιτική για την Ουκρανία

Ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις είναι σύμμαχος του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενταγμένος στην ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη».
Ο ανταποκριτής Χάντρικ αναμένει ότι η ξεκάθαρη νίκη του Μπάμπις θα ενισχύσει τις ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις στην ανατολική Ευρώπη, όπως τις κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Ο 71χρονος Μπάμπις υποστηρίζει τη διακοπή του προγράμματος προμήθειας πυρομαχικών στην Ουκρανία, το οποίο είχε ξεκινήσει η Τσεχία, και απορρίπτει τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την προστασία του κλίματος.

Στο εσωτερικό, υπόσχεται αύξηση των μισθών και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ τηρεί σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση.

Προβλήματα με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Περισσότεροι από οκτώ εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να εκλέξουν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων – το σημαντικότερο από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα.
Για πρώτη φορά, οι Τσέχοι του εξωτερικού μπορούσαν να ψηφίσουν επιστολικά· μέχρι πρότινος ήταν υποχρεωμένοι να ψηφίσουν αυτοπροσώπως σε πρεσβείες ή προξενεία.

Η διαδικασία επισκιάστηκε από προβλήματα με τη χρήση του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας, που επιτρέπει την ταυτοποίηση μέσω smartphone. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, αιτία ήταν η υπερφόρτωση του συστήματος λόγω της απρόσμενα υψηλής ζήτησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Δεν θα ανεχθώ καμία καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα
Ειδήσεις

Τραμπ: Δεν θα ανεχθώ καμία καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα

Γάζα: Η πρώτη χαραμάδα ειρήνης μετά από δύο χρόνια πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας
Ειδήσεις

Γάζα: Η πρώτη χαραμάδα ειρήνης μετά από δύο χρόνια πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο
Πολιτική

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Τσεχία: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο
Ειδήσεις

Τσεχία: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο

Ουκρανική επίθεση στη Μπέλγκοροντ: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας
Ειδήσεις

Ουκρανική επίθεση στη Μπέλγκοροντ: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ