Εκλογές στην Τσεχία: Ενισχύεται η γραμμή Όρμπαν στην Ευρώπη μετά την επικράτηση Μπάμπις

Στις βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία, το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα ANO του πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις οδεύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, προς μια καθαρή νίκη.Με καταμετρημένο πάνω από το 99% των εκλογικών τμημάτων, το ANO συγκεντρώνει περίπου 34,7% των ψήφων, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία CSU. Ακολουθεί η συμμαχία Spolu του νυν πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα με 23,2%.

Το κόμμα των Δημάρχων, που συμμετείχε μέχρι τώρα στην κυβέρνηση, έλαβε 11,2%, ενώ οι Πειρατές περίπου 8,8%.

Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον αντίπαλό του για τη νίκη: «Το αποτέλεσμα είναι σαφές και πρέπει να το αποδεχτούμε ως δημοκράτες.»

Αναμένεται στροφή στην πολιτική για την Ουκρανία

Ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις είναι σύμμαχος του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενταγμένος στην ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη».

Ο ανταποκριτής Χάντρικ αναμένει ότι η ξεκάθαρη νίκη του Μπάμπις θα ενισχύσει τις ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις στην ανατολική Ευρώπη, όπως τις κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Ο 71χρονος Μπάμπις υποστηρίζει τη διακοπή του προγράμματος προμήθειας πυρομαχικών στην Ουκρανία, το οποίο είχε ξεκινήσει η Τσεχία, και απορρίπτει τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την προστασία του κλίματος.

Στο εσωτερικό, υπόσχεται αύξηση των μισθών και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ τηρεί σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση.

Προβλήματα με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Περισσότεροι από οκτώ εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να εκλέξουν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων – το σημαντικότερο από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα.

Για πρώτη φορά, οι Τσέχοι του εξωτερικού μπορούσαν να ψηφίσουν επιστολικά· μέχρι πρότινος ήταν υποχρεωμένοι να ψηφίσουν αυτοπροσώπως σε πρεσβείες ή προξενεία.

Η διαδικασία επισκιάστηκε από προβλήματα με τη χρήση του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας, που επιτρέπει την ταυτοποίηση μέσω smartphone. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, αιτία ήταν η υπερφόρτωση του συστήματος λόγω της απρόσμενα υψηλής ζήτησης.