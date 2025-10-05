ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Νέος κύκλος ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία – Πολεμικά αεροσκάφη σε επιφυλακή στην Πολωνία
Ειδήσεις
11:57 - 05 Οκτ 2025

Νέος κύκλος ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία – Πολεμικά αεροσκάφη σε επιφυλακή στην Πολωνία

Reporter.gr Newsroom
Η Ρωσία εξαπέλυσε εκ νέου μαζικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πολεμικά αεροπλάνα, με στόχο διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, παρατηρήθηκαν πολλαπλές εισβολές εχθρικών drones κυρίως στον ανατολικό και νότιο τομέα, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας σήμανε αεροπορικός συναγερμός.

Η πόλη Σαπορίτζια υπέστη έναν από τους σφοδρότερους συνδυασμένους βομβαρδισμούς, με την τοπική στρατιωτική διοίκηση να αναφέρει πλήγματα από τουλάχιστον δέκα drones καθώς και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα άτομο και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

Επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν επίσης στην πρωτεύουσα Κίεβο, καθώς και στις πόλεις Ντνίπρο και Οδησσό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ανησυχία στην Πολωνία – Πολεμικά αεροσκάφη σε επιφυλακή

Η ένταση που προκαλεί η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα επεκτείνεται και πέραν των ουκρανικών συνόρων. Το πολωνικό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά πολεμικά αεροσκάφη βρίσκονται σε αποστολή εναέριας επιτήρησης, καθώς οι επιθέσεις πλησιάζουν περιοχές κοντά στα σύνορα με τη χώρα, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Πολωνίας έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Η απάντηση της Μόσχας

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τη νύχτα 32 ουκρανικά drones. Η πληροφορία αυτή μεταδόθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων RIA.

Θύματα και στη Δυτική Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, τραγικός ήταν ο απολογισμός και στη δυτική Ουκρανία. Ο περιφερειάρχης της Λβιβ, Μαξίμ Κοσίτσκι, επιβεβαίωσε ότι από ρωσική επίθεση στην περιοχή σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι δύο.

