ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής στις ανακαλύψεις σχετικά με την «περιφερική ανοσολογική ανοχή»
Ειδήσεις
12:59 - 06 Οκτ 2025

Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής στις ανακαλύψεις σχετικά με την «περιφερική ανοσολογική ανοχή»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για το 2025 απονεμήθηκε σε τρία μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τις ανακαλύψεις τους «σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή».

Το βραβείο μοιράζονται οι επιστήμονες Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi «για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή», όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ τη Δευτέρα σε τελετή στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η CSG επεκτείνεται στις τεχνολογίες των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων μέσω της AviaNera
Επιχειρήσεις

Η CSG επεκτείνεται στις τεχνολογίες των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων μέσω της AviaNera

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Προσχέδιο προϋπολογισμού: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% το 2026 - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%
Οικονομία

Προσχέδιο προϋπολογισμού: Πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% το 2026 - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%

Έρευνα EY: Ανησυχητική επιδείνωση της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο
Εργασιακά

Έρευνα EY: Ανησυχητική επιδείνωση της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ
Ειδήσεις

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα στα θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας

Ίδρυμα Ευγενίδου &amp; CERN: Η ισχύς εν τη ενώσει με επίκεντρο την κοινωνία
Ειδήσεις

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Η ισχύς εν τη ενώσει με επίκεντρο την κοινωνία

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει
Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:23

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/07/2026 - 14:20

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Πολιτική
24/07/2026 - 14:04

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:55

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 13:47

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:40

Τουρκία: Ο Οζέλ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα «πρώτη δύναμη» στη Βουλή

Πολιτική
24/07/2026 - 13:35

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Πολιτική
24/07/2026 - 13:30

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή – Live η παρέμβασή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Οικονομία
24/07/2026 - 12:40

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:30

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Υγεία
24/07/2026 - 12:26

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/07/2026 - 12:22

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
24/07/2026 - 12:19

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ακίνητα
24/07/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Πολιτική
24/07/2026 - 12:11

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

Ακίνητα
24/07/2026 - 11:35

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:32

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ