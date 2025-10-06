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Η CSG επεκτείνεται στις τεχνολογίες των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων μέσω της AviaNera
Επιχειρήσεις
12:30 - 06 Οκτ 2025

Η CSG επεκτείνεται στις τεχνολογίες των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων μέσω της AviaNera

Reporter.gr Newsroom
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Ο βιομηχανικός και τεχνολογικός όμιλος CSG προχωρά σε επέκταση των δραστηριοτήτων του στον τομέα των προηγμένων οπλικών συστημάτων και των Μη Επανδρωμένων Αεροπορικών Συστημάτων (UAS). 

Η νεοσύστατη AviaNera Technologies a.s. (AviaNera) θα αναλάβει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, συγκεντρώνοντας την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία τεχνολογιών UAS. Από την αρχή, η AviaNera θα συνεργάζεται στενά με την Excalibur International a.s., τον κύριο εμπορικό βραχίονα της CSG, η οποία έχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων προηγμένων αμυντικών συστημάτων και εμπορεύεται προϊόντα της CSG και συνεργατών παγκοσμίως.

«Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε σημαντικό παίκτη στον τομέα των στρατιωτικών UAS και των προηγμένων οπλικών συστημάτων. Όπως καταφέραμε να αποκτήσουμε ισχυρή θέση στα πυρομαχικά μικρού διαμετρήματος μέσα σε λίγα χρόνια, έτσι φιλοδοξούμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο στις υψηλής τεχνολογίας αμυντικές λύσεις», δηλώνει ο Michal Strnad, ιδιοκτήτης και CEO του ομίλου CSG.

«Χάρη στη στενή σύνδεση των δραστηριοτήτων της Excalibur International με την AviaNera, μια έμπειρη ομάδα – ήδη ενεργή στις τεχνολογίες UAS και σε αμυντικά έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ – θα ενισχύσει από την πρώτη ημέρα την ανάπτυξη του ομίλου CSG στον συγκεκριμένο τομέα. Το νέο στοιχείο είναι ότι πλέον θα μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας δικά μας συστήματα UAS, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από εμάς», προσθέτει ο Miloš Šivara, CEO της Excalibur International.

Ηγεσία και στρατηγική της AviaNera

Η AviaNera θα ηγείται υπό τον Pavel Čechal, έμπειρο στέλεχος που εντάχθηκε στην CSG από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή στον όμιλο PBS. Υπό την καθοδήγησή του, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ταχεία ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της στον σχεδιασμό και την παραγωγή UAS και των βασικών τους εξαρτημάτων.

«Όπως και σε άλλους τομείς, επιδιώκουμε τη μέγιστη καθετοποίηση ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τελικά προϊόντα και ολοκληρωμένα συστήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα απευθείας από εμάς. Θα αξιοποιήσουμε πλήρως τις συνέργειες με άλλες εταιρείες της CSG, για παράδειγμα στην παραγωγή πυρομαχικών ή σε λύσεις λογισμικού για επιχειρήσεις drones», εξηγεί ο Čechal.

Η ομάδα της AviaNera βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για εξαγορές υποσχόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών και δημιουργεί συνεργασίες στην Ουκρανία, η οποία αποτελεί σήμερα σημαντικό κόμβο ανάπτυξης στρατιωτικών τεχνολογιών UAS. Κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη και παραγωγή μονάδων πρόωσης για μη επανδρωμένα αεροσκάφη – κινητήρων τζετ, turbofan και άξονες κινητήρων.

Το όνομα AviaNera παραπέμπει συμβολικά στην αεροπορική κληρονομιά της Avia στο Letňany και ταυτόχρονα εκφράζει την έναρξη μιας νέας εποχής στις μη επανδρωμένες τεχνολογίες. «Έρχεται μια επαναστατική περίοδος στην αεροπορία. Στο μέλλον, σχεδόν κάθε αποστολή που σήμερα εκτελείται με επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορεί να εκτελείται μέσω UAS. Τα εμπόδια δεν είναι πλέον τεχνολογικά, αλλά κανονιστικά», προσθέτει ο Čechal.

Με δεδομένη την αναμενόμενη δυναμική ανάπτυξης της αγοράς αμυντικών UAS και την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής απόδοσης, συμπαγή και αποδοτικά συστήματα πρόωσης, ο συγκεκριμένος τομέας προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές. «Η AviaNera έχει στρατηγική ευκαιρία να εξελιχθεί σε βασικό προμηθευτή της επόμενης γενιάς μονάδων πρόωσης για στρατιωτικά μη επανδρωμένα συστήματα», καταλήγει ο Čechal.

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