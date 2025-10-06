Κρεμλίνο: Χαιρέτισε τη δήλωση Τραμπ σχετικά με τη συνθήκη για τα πυρηνικά

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη Δευτέρα (6/10) τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι η πρόταση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να διατηρηθούν εθελοντικά για ένα ακόμη έτος τα όρια των πυρηνικών όπλων που ορίζονται στη νέα συνθήκη START ακούγεται καλή ιδέα.

Υπενθυμίζεται ότι το Σεπτέμβριο, ο Πούτιν πρότεινε να διατηρηθούν εθελοντικά για ένα έτος τα όρια για τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα που ορίζονται στη νέα συνθήκη START, την τελευταία συνθήκη ελέγχου των όπλων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, η οποία λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή (5/10) ότι «μου φαίνεται καλή ιδέα».

«Φυσικά, χαιρετίζουμε μια τέτοια δήλωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι αυτό ήδη δίνει λόγους για αισιοδοξία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία του Προέδρου Πούτιν».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις, με περίπου το 87% του συνολικού αποθέματος πυρηνικών όπλων στον κόσμο – περισσότερο από αρκετό για να καταστρέψει τον κόσμο πολλές φορές. Η Ρωσία διαθέτει συνολικά 5.459 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν 5.177, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ατομικών Επιστημόνων.