Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, κ. Λαμπ. Τσιόγκας, ζήτησε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας να διενεργήσουν επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και αν υπάρχει το ενδεχόμενο να πέρασαν στην αγροδιατροφική αλυσίδα ζώα που είχαν προσβληθεί από τη νόσο.

Η εντολή για την έρευνα αυτή δόθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται σε πανελλαδικό επίπεδο, με το ενδεχόμενο επιβολής lockdown στην κτηνοτροφία της χώρας να είναι πλέον ορατό.