ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:16 - 06 Οκτ 2025

Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλία για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Reporter.gr Newsroom
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, κ. Λαμπ. Τσιόγκας, ζήτησε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας να διενεργήσουν επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και αν υπάρχει το ενδεχόμενο να πέρασαν στην αγροδιατροφική αλυσίδα ζώα που είχαν προσβληθεί από τη νόσο.

Η εντολή για την έρευνα αυτή δόθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται σε πανελλαδικό επίπεδο, με το ενδεχόμενο επιβολής lockdown στην κτηνοτροφία της χώρας να είναι πλέον ορατό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε στη Λάρισα
Ειδήσεις

Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε στη Λάρισα

ΑΣΕΠ: Γνωστοποίηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ
Εργασιακά

ΑΣΕΠ: Γνωστοποίηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσιάρας στους αγρότες Βοιωτίας: Λύσεις με διάλογο, όχι με εντάσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τσιάρας στους αγρότες Βοιωτίας: Λύσεις με διάλογο, όχι με εντάσεις

Επιστολή Κουρέτα στον Μητσοτάκη για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας - Οκτώ προτάσεις
Αυτοδιοίκηση

Επιστολή Κουρέτα στον Μητσοτάκη για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας - Οκτώ προτάσεις

Παπαθανάσης: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Θεσσαλία με €3,2 εκατ. από το ΕΣΠΑ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Θεσσαλία με €3,2 εκατ. από το ΕΣΠΑ

Τσιάρας: Συνεχής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ευλογιάς - Τα μέτρα και οι αποζημιώσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τσιάρας: Συνεχής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ευλογιάς - Τα μέτρα και οι αποζημιώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ