ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΣΕΠ: Γνωστοποίηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
17:12 - 06 Οκτ 2025

ΑΣΕΠ: Γνωστοποίηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Το Α.Σ.Ε.Π. ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι, στο πλαίσιο της 1ΠΔΑ/2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 9ΥΖΣ46ΝΛΔΓ-5ΛΦ), η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου ολοκλήρωσε τις συνεντεύξεις και συνέταξε τους πίνακες με τους επικρατέστερους υποψηφίους ανά κωδικό θέσης (201 και 202). Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις», με στόχο την κάλυψη των θέσεων Διοικητή και Υποδιοικητών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), νομικού προσώπου της Ομάδας Α΄, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι πίνακες για τους κωδικούς θέσεων 201 και 202 αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.5062/2023 (Α΄ 183).

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 201 εδώ, ενώ για να δείτε τον πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων για τον κωδικό 202 πατήστε εδώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια έφηβοι παγκοσμίως χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα
Υγεία

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια έφηβοι παγκοσμίως χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street με φόντο τραπεζικές συγχωνεύσεις και το ράλι της AMD
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street με φόντο τραπεζικές συγχωνεύσεις και το ράλι της AMD

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ανοίγουν» αύριο (8/10) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων της ΔΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες
Εργασιακά

«Ανοίγουν» αύριο (8/10) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων της ΔΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής για τα μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής για τα μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις–δηλώσεις προτίμησης ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2025–2026
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις–δηλώσεις προτίμησης ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2025–2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

Τεχνολογία
08/10/2025 - 14:47

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι να περιμένουμε σε Υγεία, Εργασία και Τέχνες τα επόμενα χρόνια

Εμπορεύματα
08/10/2025 - 14:41

Πλησιάζει χαμηλό πενταετίας η τιμή του σιταριού - Τι οδηγεί την πτώση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:37

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:23

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Έξι στους δέκα Αμερικανούς λένε «όχι» σε στρατιωτική ανάπτυξη εντός των ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ