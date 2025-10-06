ΑΣΕΠ: Γνωστοποίηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις Διοικητή και Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ

Το Α.Σ.Ε.Π. ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι, στο πλαίσιο της 1ΠΔΑ/2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 9ΥΖΣ46ΝΛΔΓ-5ΛΦ), η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών Διοικήσεων Φορέων του Δημοσίου ολοκλήρωσε τις συνεντεύξεις και συνέταξε τους πίνακες με τους επικρατέστερους υποψηφίους ανά κωδικό θέσης (201 και 202). Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και λοιπές διατάξεις», με στόχο την κάλυψη των θέσεων Διοικητή και Υποδιοικητών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), νομικού προσώπου της Ομάδας Α΄, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι πίνακες για τους κωδικούς θέσεων 201 και 202 αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.5062/2023 (Α΄ 183). Μπορείτε να δείτε τον πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 201 εδώ, ενώ για να δείτε τον πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων για τον κωδικό 202 πατήστε εδώ.