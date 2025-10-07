ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμφώνησαν η Συρία και οι κουρδικές δυνάμεις
Ειδήσεις
15:20 - 07 Οκτ 2025

Κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμφώνησαν η Συρία και οι κουρδικές δυνάμεις

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Άμυνας της Συρίας, Μουρχάφ Αμπού Κασρά και ο διοικητής των SDF, στρατηγός Μαζλούμ Αμπντί, συμφώνησαν την Τρίτη (7/10) σε μια κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ αμέσως, πρόσθεσε το υπουργείο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών έριξαν σκιά στην ιστορική συμφωνία που υπογράφηκε το Μάρτιο μεταξύ των Κούρδων SDF και της νέας ισλαμιστικής κυβέρνησης της Συρίας για την ενσωμάτωση των περιφερειακών δυνάμεων στα κρατικά όργανα.

Η συμφωνία είχε ως στόχο να βοηθήσει στην επανένωση μιας χώρας που έχει διαλυθεί από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου και να ανοίξει το δρόμο για τις κουρδικές δυνάμεις που ελέγχουν το ένα τέταρτο της Συρίας να ενωθούν με τη Δαμασκό, μαζί με τα περιφερειακά κουρδικά όργανα διακυβέρνησης.

Σε δήλωση του στην πλατφόρμα «X», ο Αμπού Κασρά αναφέρει ότι συναντήθηκε με τον Αμπντί στη Δαμασκό και ότι «συμφωνήσαμε για μια συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και για σημεία στρατιωτικής ανάπτυξης στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία».

