Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία με νέες επενδύσεις

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar Ibrahim Alkhorayef, συμμετείχαν σε πρωινό εργασίας με εκπροσώπους κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας την κοινή πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε νέες προοπτικές συνεργασίας και επενδυτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της ναυπηγικής, της αγροδιατροφής, της φαρμακοβιομηχανίας, των κατασκευών και των πρώτων υλών. Τονίστηκε επίσης η σημασία της αξιοποίησης του αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος και από τις δύο πλευρές, με σημείο αναφοράς το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας για το 2030 και το σαουδαραβικό «Όραμα 2030».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, μετά τη συνάντηση, επισήμανε ότι η επίσκεψη του Σαουδάραβα υπουργού ενισχύει ουσιαστικά τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Υπογράμμισε ότι η παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων αποδεικνύει το βάθος των κοινών συμφερόντων, ενώ σημείωσε ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές φθάνουν τα 1,9 δισ. ευρώ. Τόνισε πως είναι εξίσου πρόκληση και ευκαιρία να εμβαθυνθούν οι συνεργασίες σε βασικούς κλάδους της οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε Ελλάδα και Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά του, ο κ. Alkhorayef δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρίσκεται στην Ελλάδα εκπροσωπώντας τη σαουδαραβική κυβέρνηση και επεσήμανε ότι οι δύο χώρες αποτελούν παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας με κοινό αναπτυξιακό προσανατολισμό. Διαβεβαίωσε πως υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για στενότερη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και της συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς, όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, η μεταποίηση και η ναυπηγική. Στο πλαίσιο του «Saudi Vision 2030», στόχος της Σαουδικής Αραβίας είναι η οικοδόμηση ακόμη πιο στέρεων βάσεων συνεργασίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν και προς όφελος των δύο χωρών.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός.