Κεφαλογιάννης: Νέα ρύθμιση για τη δυνατότητα μετεγγραφής για τα αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ψηφίστηκε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου φοιτούν τα αδέλφια τους ή όπου διαμένουν οι γονείς τους, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κεφαλογιάννης, η ρύθμιση «καθιερώνεται σε πάγια βάση και εξετάζεται η εφαρμογή της ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε:

«Η στήριξη των οικογενειών αποτελεί σταθερή μας προτεραιότητα.

Αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο βάρος που επωμίζονται οι οικογένειες των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι υπηρετούν ένα κρίσιμο δημόσιο λειτούργημα, ψηφίσαμε σήμερα ρύθμιση που προβλέπει τα αδέλφια σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που είναι φοιτητές ΑΕΙ, θα δικαιούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αδέλφια φοιτητών ΑΕΙ, να αιτηθούν μετεγγραφή σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου σπουδάζουν τα αδέλφια τους ή κατοικούν οι γονείς τους.

Η ρύθμιση καθιερώνεται σε πάγια βάση και εξετάζεται η εφαρμογή της ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας».