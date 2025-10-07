ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεφαλογιάννης: Νέα ρύθμιση για τη δυνατότητα μετεγγραφής για τα αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ειδήσεις
15:08 - 07 Οκτ 2025

Κεφαλογιάννης: Νέα ρύθμιση για τη δυνατότητα μετεγγραφής για τα αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Reporter.gr Newsroom
Ψηφίστηκε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να υποβάλουν αίτημα μετεγγραφής σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου φοιτούν τα αδέλφια τους ή όπου διαμένουν οι γονείς τους, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κεφαλογιάννης, η ρύθμιση «καθιερώνεται σε πάγια βάση και εξετάζεται η εφαρμογή της ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε:

«Η στήριξη των οικογενειών αποτελεί σταθερή μας προτεραιότητα.

Αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο βάρος που επωμίζονται οι οικογένειες των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι υπηρετούν ένα κρίσιμο δημόσιο λειτούργημα, ψηφίσαμε σήμερα ρύθμιση που προβλέπει τα αδέλφια σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που είναι φοιτητές ΑΕΙ, θα δικαιούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αδέλφια φοιτητών ΑΕΙ, να αιτηθούν μετεγγραφή σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου σπουδάζουν τα αδέλφια τους ή κατοικούν οι γονείς τους.

Η ρύθμιση καθιερώνεται σε πάγια βάση και εξετάζεται η εφαρμογή της ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» στα «Danish Travel Awards 2025»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» στα «Danish Travel Awards 2025»

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου; - Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ποια είναι η πιο αξέχαστη στιγμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου; - Γιαννούλης, Κουλιεράκης και Μασούρας αποκαλύπτουν τις πιο ιδιαίτερες παιδικές τους αναμνήσεις από τη Γαλανόλευκη (vid.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Σχολικά γεύματα σε 1.918 σχολεία – Το 47% των μαθητών δημοτικού ωφελούνται
Ειδήσεις

Σχολικά γεύματα σε 1.918 σχολεία – Το 47% των μαθητών δημοτικού ωφελούνται

Κεφαλογιάννης: Στήριξη και ανάπτυξη της Βοιωτίας μέσω στοχευμένων δράσεων
Πολιτική

Κεφαλογιάννης: Στήριξη και ανάπτυξη της Βοιωτίας μέσω στοχευμένων δράσεων

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές - Από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί του Λυκείου
Πολιτική

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές - Από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί του Λυκείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ