Οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν στη Συρία τρομοκράτη που συνδέεται με την Αλ Κάιντα

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε έναν ανώτερο μαχητή που συνδέεται με την Αλ Κάιντα σε στοχευμένη αεροπορική επιδρομή στη Συρία στις 2 Οκτωβρίου. Το άτομο, που αναγνωρίστηκε ως Mohammad Abdulwahab al-Ahmad, ήταν βασικό μέλος της Ansar al-Islam, μιας ομάδας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σε δήλωση που εξέδωσε ο διοικητής της CENTCOM, στρατηγός Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν καλά τοποθετημένες σε όλη τη Μέση Ανατολή για να διαταράξουν και να εξαλείψουν τα τρομοκρατικά δίκτυα που επιδιώκουν να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την πατρίδα τους, τις δυνάμεις τους και τους περιφερειακούς εταίρους τους έναντι εξτρεμιστικών απειλών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δεν θα επιτρέψουν στις τρομοκρατικές οργανώσεις να αποκαταστήσουν ασφαλή καταφύγια ή να απειλήσουν την παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε ο Κούπερ. Η δήλωση υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ουάσινγκτον να διαλύσει τις δομές ηγεσίας των μαχητών που δρουν στις ασταθείς βόρειες επαρχίες της Συρίας.

Ενώ δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες του al-Ahmad, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζονται για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος του θανάτου του στο ευρύτερο δίκτυο των ομάδων που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα. Το χτύπημα πιστεύεται ότι διέκοψε αρκετές προγραμματισμένες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η δολοφονία του al-Ahmad αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ικανότητα της Ουάσινγκτον να διεξάγει αντιτρομοκρατικές αποστολές υψηλής αξίας ακόμη και με μικρότερο αποτύπωμα στο έδαφος. Η επιχείρηση, σημειώνουν, καταδεικνύει τη στροφή προς στοχευμένες επεμβάσεις με βάση τις πληροφορίες και όχι προς τη συνεχή στρατιωτική παρουσία.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής άμυνας επιβεβαίωσαν ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένει βασική προτεραιότητα. Τόνισαν ότι η διατήρηση της πίεσης στα εξτρεμιστικά δίκτυα είναι απαραίτητη για την αποτροπή της αναζωπύρωσης της Αλ Κάιντα ή άλλων μαχητικών ομάδων σε όλη τη Συρία και τις γειτονικές περιοχές.