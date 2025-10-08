Johnson & Johnson: Θα πληρώσει πρόστιμο - μαμούθ 966 εκατ. δολαρίων σε υπόθεση καρκίνου από ταλκ

Δικαστήριο στο Λος Άντζελες διέταξε την Johnson & Johnson (JNJ.N) να καταβάλει 966 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα, κρίνοντας ότι η εταιρεία φέρει ευθύνη και ότι τα προϊόντα ταλκ της προκαλούν καρκίνο.

Η οικογένεια της Μέι Μουρ, κατοίκου Καλιφόρνια που απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών το 2021, κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας το ίδιο έτος, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα ταλκ για βρέφη της J&J περιείχαν ίνες αμιάντου που προκάλεσαν τον σπάνιο καρκίνο της. Αργά τη Δευτέρα, το σώμα ενόρκων διέταξε την J&J να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια για αποζημίωση και 950 εκατ. δολάρια για ποινικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου. Το ποσό μπορεί να μειωθεί σε έφεση, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει αποφανθεί ότι οι ποινικές αποζημιώσεις δεν πρέπει συνήθως να υπερβαίνουν εννέα φορές την αποζημίωση.

Ο Έρικ Χας, αντιπρόεδρος της J&J για τη δικαστική διαχείριση, δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «ακραία και αντισυνταγματική». «Οι δικηγόροι της Μουρ βασίστηκαν σε αχρηστη επιστήμη που δεν έπρεπε ποτέ να παρουσιαστεί στους ενόρκους», πρόσθεσε.

Η εταιρεία επιμένει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η J&J διέκοψε την πώληση ταλκ για βρέφη στις ΗΠΑ το 2020, αντικαθιστώντας το με προϊόν καλαμποκάλευρου. Ο μεσοθηλίωμα έχει συνδεθεί με έκθεση σε αμίαντο.

Ο Τρεϊ Μπράνχαμ, ένας από τους δικηγόρους της οικογένειας Μουρ, δήλωσε μετά την απόφαση ότι η ομάδα του «ελπίζει ότι η Johnson & Johnson θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για αυτούς τους αδικαιολόγητους θανάτους».

Η J&J αντιμετωπίζει αγωγές από περισσότερους από 67.000 ενάγοντες που ισχυρίζονται ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά τη χρήση ταλκ και άλλων προϊόντων της, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Οι αγωγές που αφορούν μεσοθηλίωμα αποτελούν μικρό υποσύνολο αυτών των υποθέσεων, με τη μεγάλη πλειοψηφία να αφορά ισχυρισμούς για καρκίνο των ωοθηκών.

Η εταιρεία έχει επιχειρήσει να επιλύσει τη δικαστική διαμάχη μέσω πτώχευσης, μια πρόταση που έχει απορριφθεί τρεις φορές από ομοσπονδιακά δικαστήρια. Οι αγωγές για μεσοθηλίωμα δεν περιλαμβάνονταν στην τελευταία πρόταση πτώχευσης. Η εταιρεία έχει ήδη διευθετήσει κάποιες από αυτές τις υποθέσεις, αλλά δεν έχει επιτύχει εθνική συμφωνία, με αποτέλεσμα πολλές δίκες να προχωρούν σε πολιτειακά δικαστήρια τους τελευταίους μήνες.

Τον τελευταίο χρόνο, η J&J έχει δεχτεί αρκετές σημαντικές αποφάσεις σε υποθέσεις μεσοθηλίωμα, αλλά η απόφαση της Δευτέρας είναι από τις μεγαλύτερες. Ωστόσο, η εταιρεία έχει κερδίσει και κάποιες δίκες, όπως πρόσφατα στη Νότια Καρολίνα, όπου οι ένορκοι έκριναν ότι δεν φέρει ευθύνη.

Επιπλέον, η J&J έχει καταφέρει να μειώσει ορισμένα ποσά σε έφεση, όπως σε μια υπόθεση στο Όρεγκον, όπου δικαστής δέχτηκε το αίτημά της για ακύρωση της απόφασης των 260 εκατ. δολαρίων και τη διεξαγωγή νέας δίκης.