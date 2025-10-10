ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κίνα: Πρόσθετα λιμενικά τέλη για τα αμερικανικά πλοία από τις 14 Οκτωβρίου
Ειδήσεις
11:12 - 10 Οκτ 2025

Κίνα: Πρόσθετα λιμενικά τέλη για τα αμερικανικά πλοία από τις 14 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα πλοία που ανήκουν ή λειτουργούν υπό αμερικανικές εταιρείες ή ιδιώτες – καθώς και εκείνα που έχουν ναυπηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή φέρουν την αμερικανική σημαία – θα επιβαρύνονται με πρόσθετα λιμενικά τέλη για κάθε ταξίδι από τις 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

Τα συγκεκριμένα τέλη αποτελούν αντίμετρο στα επικείμενα λιμενικά τέλη που σχεδιάζουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου την Παρασκευή (10/10).

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα ή ανήκουν/λειτουργούν από κινεζικές εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν τέλος στο πρώτο λιμάνι προσέγγισης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το ύψος των χρεώσεων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια για ένα πλοίο που μεταφέρει πάνω από 10.000 κοντέινερ, ενώ θα αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο έως το 2028.

Τα πλοία που ανήκουν ή λειτουργούν από κινεζική οντότητα θα υπόκεινται σε πάγιο τέλος 80 δολαρίων ανά καθαρή χωρητικότητα και ανά ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τέλη των ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία, που ακολούθησαν έρευνα του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR), εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουάσινγκτον να ενισχύσει την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και να περιορίσει την αυξανόμενη ναυτική και εμπορική ισχύ της Κίνας.

Κατά την τελευταία εικοσαετία, η Κίνα έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στη ναυπηγική, με τα μεγάλα της ναυπηγεία να αναλαμβάνουν τόσο εμπορικές όσο και στρατιωτικές παραγγελίες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κινεζικά τέλη ενδέχεται να πλήξουν τις ΗΠΑ σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι τα αμερικανικά μέτρα θα επηρεάσουν το μεγάλο κινεζικό στόλο.

Το 2024, τα κινεζικά ναυπηγεία παρήγαγαν περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία, ενώ στις ΗΠΑ κατασκευάστηκαν λιγότερα από δέκα, σύμφωνα με στρατιωτικούς και βιομηχανικούς αναλυτές.

Για τα αμερικανικά πλοία που θα αγκυροβολούν σε κινεζικά λιμάνια από τις 14 Οκτωβρίου, το τέλος θα ανέρχεται σε 400 γιουάν (56,13 δολάρια) ανά καθαρό τόνο, όπως ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών. Το ποσό θα αυξηθεί στα 640 γιουάν (89,81 δολάρια) από τις 17 Απριλίου 2026, σε 880 γιουάν από τις 17 Απριλίου 2027 και σε 1.120 γιουάν (157,16 δολάρια) ανά καθαρό τόνο για τα πλοία που θα προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια μετά τις 17 Απριλίου 2028.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκδικάστηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης για το Master Plan του λιμένα Πειραιά
Ναυτιλία

Εκδικάστηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης για το Master Plan του λιμένα Πειραιά

Γερμανία: Νέο πακέτο στήριξης €3 δισ. για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες
Ειδήσεις

Γερμανία: Νέο πακέτο στήριξης €3 δισ. για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ