Κίνα: Πρόσθετα λιμενικά τέλη για τα αμερικανικά πλοία από τις 14 Οκτωβρίου

Τα πλοία που ανήκουν ή λειτουργούν υπό αμερικανικές εταιρείες ή ιδιώτες – καθώς και εκείνα που έχουν ναυπηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή φέρουν την αμερικανική σημαία – θα επιβαρύνονται με πρόσθετα λιμενικά τέλη για κάθε ταξίδι από τις 14 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας.

Τα συγκεκριμένα τέλη αποτελούν αντίμετρο στα επικείμενα λιμενικά τέλη που σχεδιάζουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου την Παρασκευή (10/10).

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα ή ανήκουν/λειτουργούν από κινεζικές εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν τέλος στο πρώτο λιμάνι προσέγγισης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το ύψος των χρεώσεων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια για ένα πλοίο που μεταφέρει πάνω από 10.000 κοντέινερ, ενώ θα αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο έως το 2028.

Τα πλοία που ανήκουν ή λειτουργούν από κινεζική οντότητα θα υπόκεινται σε πάγιο τέλος 80 δολαρίων ανά καθαρή χωρητικότητα και ανά ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τέλη των ΗΠΑ για τα κινεζικά πλοία, που ακολούθησαν έρευνα του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR), εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουάσινγκτον να ενισχύσει την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και να περιορίσει την αυξανόμενη ναυτική και εμπορική ισχύ της Κίνας.

Κατά την τελευταία εικοσαετία, η Κίνα έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στη ναυπηγική, με τα μεγάλα της ναυπηγεία να αναλαμβάνουν τόσο εμπορικές όσο και στρατιωτικές παραγγελίες. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κινεζικά τέλη ενδέχεται να πλήξουν τις ΗΠΑ σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι τα αμερικανικά μέτρα θα επηρεάσουν το μεγάλο κινεζικό στόλο.

Το 2024, τα κινεζικά ναυπηγεία παρήγαγαν περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία, ενώ στις ΗΠΑ κατασκευάστηκαν λιγότερα από δέκα, σύμφωνα με στρατιωτικούς και βιομηχανικούς αναλυτές.

Για τα αμερικανικά πλοία που θα αγκυροβολούν σε κινεζικά λιμάνια από τις 14 Οκτωβρίου, το τέλος θα ανέρχεται σε 400 γιουάν (56,13 δολάρια) ανά καθαρό τόνο, όπως ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών. Το ποσό θα αυξηθεί στα 640 γιουάν (89,81 δολάρια) από τις 17 Απριλίου 2026, σε 880 γιουάν από τις 17 Απριλίου 2027 και σε 1.120 γιουάν (157,16 δολάρια) ανά καθαρό τόνο για τα πλοία που θα προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια μετά τις 17 Απριλίου 2028.