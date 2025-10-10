Γερμανία: Νέο πακέτο στήριξης €3 δισ. για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Η κυβερνητική συμμαχία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κατέληξε σε συμφωνία για ένα νέο πακέτο κίνητρων ύψους 3 δισ. ευρώ με στόχο την προώθηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το 2029, στο πλαίσιο των ευρύτερων κυβερνητικών προσπαθειών για στήριξη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, που αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Τα μέτρα, όπως ανακοίνωσε ο Μερτς, στοχεύουν κυρίως σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και αποτέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), κυβερνητικούς εταίρους του, κατά τις συναντήσεις στο Βερολίνο. Ο συντηρητικός ηγέτης κάλεσε ανώτατα στελέχη του κλάδου και κυβερνητικούς αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με τις προοπτικές της αυτοκινητοβιομηχανίας — ενός νευραλγικού τομέα για την οικονομία της Γερμανίας, ο οποίος αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα και αβεβαιότητα λόγω των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Συμφωνούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στον συνασπισμό υπό την ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να διασφαλίσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους, πλαισιωμένος από τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρο του SPD και αντικαγκελάριο.

Η κυβερνητική συμμαχία, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο, αναμενόταν να στηρίξει την πίεση του Μερτς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση της απαγόρευσης πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035. Ωστόσο, ο Μερτς δήλωσε πως θα ακολουθήσουν περαιτέρω συζητήσεις με τις αυτοκινητοβιομηχανίες για το ζήτημα και εξέφρασε την ελπίδα πως θα επιτευχθεί κοινή θέση εντός του συνασπισμού.

Η τοποθέτησή του αποτελεί αποδυνάμωση της αρχικής του στάσης, καθώς προηγουμένως είχε ταχθεί πιο ξεκάθαρα υπέρ της άρσης της απαγόρευσης. Αυτή η αλλαγή προσέγγισης φαίνεται να αντανακλά τις εσωτερικές διαφωνίες εντός του SPD γύρω από το θέμα.

Ο καγκελάριος εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί πρώτα να συζητήσει με την αυτοκινητοβιομηχανία για τις ανάγκες της και, παράλληλα, να αναμείνει την επανεξέταση του ευρωπαϊκού στόχου από την Κομισιόν, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Automotive News Europe.

«Θέλουμε να εργαστούμε εντός της Ε.Ε. για να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρώπη είναι επίσης σωστές και απαραίτητες για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», ανέφερε ο Μερτς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία ενδέχεται να προωθήσει την εισαγωγή επιπλέον ευελιξίας στους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση εκπομπών μέχρι το 2030, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ενός συστήματος υπολογισμού μέσου όρου εκπομπών σε ορίζοντα αρκετών ετών. Παρόμοιες ρυθμίσεις είχαν ήδη εγκριθεί νωρίτερα το έτος για τον στόχο του 2025.

Παρ’ όλα αυτά, δεν διαφαίνεται πρόθεση να ανακληθεί η απόφαση για τη σταδιακή κατάργηση των συμβατικών οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, έχει ήδη δεσμευτεί να θεσπίσει εξαίρεση για τα λεγόμενα "ηλεκτρονικά καύσιμα". Αυτά τα καύσιμα παράγονται με τη χρήση δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της παραγωγής και χρήσης καινούριων οχημάτων με κινητήρα καύσης, plug-in υβριδικών ή οχημάτων με εκτεταμένη αυτονομία.