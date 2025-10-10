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Εκδικάστηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης για το Master Plan του λιμένα Πειραιά
Ναυτιλία
11:05 - 10 Οκτ 2025

Εκδικάστηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης για το Master Plan του λιμένα Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Στην Επταμελή σύνθεση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδικάστηκαν την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις ακύρωσης σχετικά με τη συνταγματικότητα του Master Plan του λιμένα Πειραιά, που κατέθεσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, εκλεγμένοι Αυτοδιοικητικοί των παράλιων Δήμων, Συλλογικότητες, μία Ευρωβουλευτής και 100 και πλέον δημότες του Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Πειραιά οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος της 19/1/2023 που ενέκρινε τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ), το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα» και τη «Μελέτη Διαχείρισης» (Master Plan) του λιμένα Πειραιά αλλά και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 15/9/2023, που αφορούν, μεταξύ άλλων, και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πειραιά. Επισημαίνεται ότι για τα θέματα αυτά λείπουν οι αναγκαίες ακτομηχανικές μελέτες και δεν έχει κατασκευαστεί ούτε ο ειδικός κυματοθραύστης για την προστασία των παράλιων Μνημείων.

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, αποσκοπώντας στην προστασία της υγείας των πολιτών, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, έχει επανειλημμένα αναδείξει από το 2019, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του, τα πραγματικά και νομικά προβλήματα που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο από την ΟΛΠ ΑΕ – COSCO «φαραωνικό» έργο που προβλέπεται να γίνει με επίχωση 135 στρεμμάτων στον θαλάσσιο χώρο στην είσοδο του λιμανιού μπροστά από την Πειραϊκή Χερσόνησο» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνει εξάλλου ότι τα προβλήματα αυτά συνδέονται, καταρχάς, με την αύξηση των αέριων ρύπων και των λοιπών αποβλήτων και την περαιτέρω κυκλοφοριακή φόρτιση του ήδη επιβαρυμένου Πειραιά, καθώς, επίσης, και με την μεθοδολογία επεξεργασίας των επικίνδυνων βυθοκορημάτων και την ελλιπή προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, συγκεκριμένα, των υπαρχόντων εντός της «Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης» αρχαιολογικών χώρων («Κονώνειο Τείχος», «Ταφικό Μνημείο Θεμιστοκλή»).

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων ακύρωσης ο Δ.Σ.Π., διά των νομικών του παραστατών Ευ. Αναγνώστου, Ι. Βρέλλου και Ι. Καρδαρά, όπως και οι άλλοι προσφεύγοντες, ανέδειξαν τα νομικά προβλήματα από τις προσβαλλόμενες πράξεις και το ΣτΕ καλείται πλέον να κρίνει εάν οι διοικητικές πράξεις αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Συντάγματος, του εθνικού και ενωσιακού Δικαίου, αλλά και των Διεθνών Συνθηκών Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Περιβάλλοντος, για μία βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και των κατοίκων της.

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