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Νετανιάχου: Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει – Πίεση και απειλές προς τη Χαμάς
Ειδήσεις
14:58 - 10 Οκτ 2025

Νετανιάχου: Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει – Πίεση και απειλές προς τη Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του το μεσημέρι της Παρασκευής, αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη Χαμάς για την ανταλλαγή ομήρων, ξεκαθαρίζοντας ότι η απελευθέρωσή τους παραμένει η βασική προτεραιότητα της παρούσας φάσης. Παράλληλα, προειδοποίησε πως αν οι στόχοι του Ισραήλ δεν επιτευχθούν μέσω της διπλωματικής οδού, η στρατιωτική δράση θα συνεχιστεί.

Κατά την ομιλία του, τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας, ασκώντας πίεση στη Χαμάς με σκοπό τον πλήρη αφοπλισμό της. Διαβεβαίωσε πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν σύντομα, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική και διπλωματική πίεση ήταν κρίσιμη για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

Αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε – τόσο εσωτερικά όσο και διεθνώς – να αποφύγει στρατιωτικές ενέργειες στη Ράφα και τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, καθώς και να εγκαταλείψει τη Γάζα, ενώ οι απειλές από τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και άλλους εχθρούς παρέμεναν ενεργές. Υποστήριξε ότι η συμφωνία για τους ομήρους δεν ήταν διαθέσιμη εξαρχής και πως η επιμονή του βασίστηκε σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριέλαβε και την αντιμετώπιση της πυρηνικής και βαλλιστικής απειλής από το Ιράν, καθώς και την αποδυνάμωση του ιρανικού άξονα, στον οποίο θεωρεί ότι η Χαμάς αποτελεί βασικό κρίκο.

Για τις επόμενες φάσεις της συμφωνίας, σημείωσε ότι το Ισραήλ εντείνει τις πιέσεις προς τη Χαμάς, με στόχο τον πλήρη αφοπλισμό της και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Σε περίπτωση που αυτά τα αποτελέσματα δεν επιτευχθούν ειρηνικά, διαμηνύει ότι θα συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκε και στην κρίσιμη σημασία της εισβολής στην πόλη της Γάζας, που κατά τον ίδιο, άσκησε πίεση στη Χαμάς ώστε να αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας, ιδιαίτερα καθώς η διεθνής απομόνωσή της εντάθηκε χάρη στην παρέμβαση των ΗΠΑ και του τότε προέδρου Τραμπ.

Απέρριψε την ιδέα ότι η Χαμάς θα δεχόταν από νωρίς την απελευθέρωση όλων των ομήρων όσο το Ισραήλ παρέμενε παρόν στη Γάζα, τονίζοντας πως η συμφωνία επιτεύχθηκε μόνο υπό ισχυρή στρατιωτική και διπλωματική πίεση.

Δεσμεύθηκε επίσης να εντοπίσει και να φέρει πίσω τα σώματα των δολοφονημένων ομήρων, χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστολή ως εθνική και ηθική υποχρέωση.

Ολοκληρώνοντας, απέδωσε ευχαριστίες στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στους συγγενείς των πεσόντων και κυρίως στον Ντόναλντ Τραμπ για τον καθοριστικό του ρόλο στο διαπραγματευτικό σχέδιο. Αναγνώρισε, επίσης, τη συμβολή κορυφαίων συνεργατών του πρώην Αμερικανού προέδρου, καθώς και των στελεχών της ισραηλινής ομάδας διαπραγμάτευσης.

Τέλος, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές απειλές, αλλά ταυτόχρονα ανέφερε ότι δημιουργούνται ευκαιρίες για επέκταση των συμφωνιών ειρήνης στην περιοχή.

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