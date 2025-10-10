Λευκός Οίκος για Νόμπελ Ειρήνης: Η Επιτροπή απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη

Η απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, και όχι στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Λευκό Οίκο.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, σε ανάρτηση του στο X, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές». Παράλληλα, τόνισε ότι «έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με την απόλυτη δύναμη της θέλησής του».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κατήγγειλε ότι «η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της αμερικανικής κυβέρνησης για την επιλογή της Νορβηγικής Επιτροπής.

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 απονεμήθηκε σήμερα στη 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναγνωρίζοντας τη δράση της για την προώθηση της δημοκρατίας και της ειρήνης στη Βενεζουέλα, σε μία περίοδο έντονων πολιτικών εντάσεων στη χώρα. Η απόφαση αυτή έχει ήδη προκαλέσει διεθνείς συζητήσεις για τα κριτήρια απονομής του βραβείου, ενώ αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.