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Νέα «σελίδα» στις σχέσεις Λιβάνου-Συρίας: Στο επίκεντρο η συνεργασία και η ασφάλεια
Ειδήσεις
19:59 - 10 Οκτ 2025

Νέα «σελίδα» στις σχέσεις Λιβάνου-Συρίας: Στο επίκεντρο η συνεργασία και η ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λίβανος και η Συρία ανακοίνωσαν σήμερα (10/10) ότι ανοίγουν έναν νέο κύκλο στις σχέσεις τους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ αλ Σαϊμπάνι, ο οποίος είχε ως αποστολή να διαλευκάνει τις πολιτικές δολοφονίες στον Λίβανο, τις οποίες κατηγορείται ότι διέπραξε η φατρία Άσαντ.

Ο αλ Σαϊμπάνι είναι ο πρώτος υψηλόβαθμος Σύρος αξιωματούχος που επισκέπτεται τον Λίβανο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από έναν ισλαμιστικό συνασπισμό, ο οποίος ανέτρεψε το καθεστώς του τον Δεκέμβριο του 2024.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ, η Συρία είχε μεγάλη επιρροή στον Λίβανο για δεκαετίες, ενώ κατηγορούνταν για τη δολοφονία πολλών Λιβανέζων αξιωματούχων. «Σήμερα ανοίξαμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ της Συρίας και του Λιβάνου», δήλωσε ο Σύρος υπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίσκεψή του «ιστορική», τονίζοντας ότι η Δαμασκός δεσμεύεται να «σεβαστεί την κυριαρχία του Λιβάνου» και να τηρήσει την αρχή της «μη ανάμιξης» στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν υπογράμμισε ότι η επίσκεψη στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών «στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της μη ανάμιξης».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν θέματα όπως οι Σύροι φυλακισμένοι στον Λίβανο, η επιστροφή των Σύρων προσφύγων και ο έλεγχος των κοινών συνόρων για την αποτροπή του λαθρεμπορίου. Ο Σύρος υπουργός δήλωσε ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση Σύρων φυλακισμένων στον Λίβανο, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχονται σε περίπου 2.250. Ο Λίβανος είναι έτοιμος να παραδώσει περίπου 700 από αυτούς στη Συρία, αλλά απαιτεί την υπογραφή νέας δικαστικής συμφωνίας πριν από την παράδοση.

Επιπλέον, ο Λίβανος ζήτησε από τη Συρία πληροφορίες για τις πολιτικές δολοφονίες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της συριακής κυριαρχίας στο Λίβανο, περιλαμβανομένων των δολοφονιών γνωστών πολιτικών προσώπων, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Ραφίκ Χαρίρι. Ο Λιβανέζος υπουργός Δικαιοσύνης, Αντελ Νάσαρ, δήλωσε ότι η συριακή πλευρά «επέδειξε συνεργασία» σχετικά με το αίτημα για πληροφορίες.

Αντίστοιχα, οι συζητήσεις αναφέρθηκαν και στην επιστροφή των Σύρων προσφύγων στον Λίβανο, με την κυβέρνηση της Δαμασκού να εξετάζει σχέδια με διεθνή υποστήριξη για την «αξιοπρεπή» επιστροφή τους. Ο Σαϊμπάνι τόνισε επίσης την ανάγκη ελέγχου των κοινών συνόρων, τα οποία παραμένουν διαπερατά και χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο όπλων προς τον Λίβανο, σύμφωνα με τις συριακές αρχές.

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