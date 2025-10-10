Γάζα: Άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση ζητά η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την ανεξάρτητη είσοδο των ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως υποστηρίζει η Ένωση, πλέον δεν υπάρχει καμία «δικαιολογία» για να συνεχιστεί ο αποκλεισμός της πρόσβασης των διεθνών μέσων ενημέρωσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές αρχές είχαν απαγορεύσει την είσοδο των ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, επιτρέποντας μόνο σε ελάχιστους να εισέλθουν υπό την πλήρη συνοδεία του στρατού. Τώρα που οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει, η FPA επιμένει ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω καθυστερήσεων.

Η εκεχειρία βασίζεται στο σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα στις 9 π.μ. ώρα Γκρίνουιτς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την αποχώρηση των δυνάμεών του από συγκεκριμένες περιοχές εντός της Γάζας, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Η FPA σημειώνει ότι επί δύο χρόνια απευθύνει αιτήματα πρόσβασης στη Γάζα, τα οποία αγνοούνται συστηματικά, ενώ Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να ρισκάρουν τη ζωή τους για να καλύψουν τα γεγονότα. Η Ένωση ζητεί το άμεσο άνοιγμα των συνόρων, χωρίς άλλες «προσχηματικές δικαιολογίες» και τονίζει ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να λήξουν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αναμένεται να εξετάσει σχετική προσφυγή της FPA στις 23 Οκτωβρίου, ωστόσο η Ένωση δηλώνει πως δεν πρέπει να αναμένουν μέχρι τότε.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Χαμάς θα πρέπει μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη της εκεχειρίας να παραδώσει 47 ομήρους (είτε ζωντανούς είτε νεκρούς), καθώς και τα λείψανα στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο του 2014. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ δεσμεύεται να απελευθερώσει 250 καταδικασμένους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας και 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στη Γάζα μετά την έναρξη της σύγκρουσης το 2023.