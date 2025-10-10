ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γάζα: Άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση ζητά η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
Ειδήσεις
21:36 - 10 Οκτ 2025

Γάζα: Άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση ζητά η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την ανεξάρτητη είσοδο των ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως υποστηρίζει η Ένωση, πλέον δεν υπάρχει καμία «δικαιολογία» για να συνεχιστεί ο αποκλεισμός της πρόσβασης των διεθνών μέσων ενημέρωσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές αρχές είχαν απαγορεύσει την είσοδο των ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα, επιτρέποντας μόνο σε ελάχιστους να εισέλθουν υπό την πλήρη συνοδεία του στρατού. Τώρα που οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει, η FPA επιμένει ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω καθυστερήσεων.

Η εκεχειρία βασίζεται στο σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα στις 9 π.μ. ώρα Γκρίνουιτς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την αποχώρηση των δυνάμεών του από συγκεκριμένες περιοχές εντός της Γάζας, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Η FPA σημειώνει ότι επί δύο χρόνια απευθύνει αιτήματα πρόσβασης στη Γάζα, τα οποία αγνοούνται συστηματικά, ενώ Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να ρισκάρουν τη ζωή τους για να καλύψουν τα γεγονότα. Η Ένωση ζητεί το άμεσο άνοιγμα των συνόρων, χωρίς άλλες «προσχηματικές δικαιολογίες» και τονίζει ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να λήξουν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αναμένεται να εξετάσει σχετική προσφυγή της FPA στις 23 Οκτωβρίου, ωστόσο η Ένωση δηλώνει πως δεν πρέπει να αναμένουν μέχρι τότε.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Χαμάς θα πρέπει μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη της εκεχειρίας να παραδώσει 47 ομήρους (είτε ζωντανούς είτε νεκρούς), καθώς και τα λείψανα στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο του 2014. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ δεσμεύεται να απελευθερώσει 250 καταδικασμένους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας και 1.700 Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στη Γάζα μετά την έναρξη της σύγκρουσης το 2023.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε
Ειδήσεις

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει
Ειδήσεις

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»
Ειδήσεις

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ