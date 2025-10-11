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Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη
Ειδήσεις
20:30 - 11 Οκτ 2025

Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υποβάλλεται αυτή την περίοδο σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία, στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος θα συμπληρώσει τα 83 έτη τον επόμενο μήνα, είχε υποβληθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο σε χειρουργική επέμβαση Mohs, προκειμένου να αφαιρεθούν καρκινικά κύτταρα.

Η διάγνωση του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη έγινε γνωστή τον Μάιο, όταν ο πρώην πρόεδρος αποκάλυψε δημόσια την ασθένειά του. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς και συνεργάτες του, η νόσος χαρακτηρίζεται ως επιθετική αλλά ορμονοευαίσθητη, γεγονός που σημαίνει πως υπάρχουν θετικές ενδείξεις ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά του, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

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