Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υποβάλλεται αυτή την περίοδο σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία, στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος θα συμπληρώσει τα 83 έτη τον επόμενο μήνα, είχε υποβληθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο σε χειρουργική επέμβαση Mohs, προκειμένου να αφαιρεθούν καρκινικά κύτταρα.

Η διάγνωση του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη έγινε γνωστή τον Μάιο, όταν ο πρώην πρόεδρος αποκάλυψε δημόσια την ασθένειά του. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς και συνεργάτες του, η νόσος χαρακτηρίζεται ως επιθετική αλλά ορμονοευαίσθητη, γεγονός που σημαίνει πως υπάρχουν θετικές ενδείξεις ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά του, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.