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Χαμάς: Δεν θα συμμετάσχουμε στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο
Ειδήσεις
13:28 - 12 Οκτ 2025

Χαμάς: Δεν θα συμμετάσχουμε στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Μια πηγή της Χαμάς, που σχετίζεται με την ομάδα διαπραγματεύσεων της οργάνωσης, δήλωσε στο AFP ότι η Χαμάς δεν προτίθεται να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα κλειστό θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, πράγμα που σημαίνει ότι έχει παραιτηθεί από τον έλεγχο της Λωρίδας, αλλά παραμένει θεμελιώδες μέρος του παλαιστινιακού ιστού», ανέφερε η πηγή στο AFP, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη για να συζητήσει ευαίσθητα ζητήματα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσο αντιπροσωπεύει η πηγή το σύνολο της οργάνωσης.

Την Παρασκευή (10/10), λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, η Χαμάς δημοσίευσε φωτογραφίες ενόπλων μαχητών του εσωτερικού μηχανισμού ασφαλείας της, που εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά την προηγούμενη εκεχειρία, σε μια κίνηση που φαινόταν να αποτελεί περιορισμένη επίδειξη δύναμης.

Η πηγή σημείωσε, επίσης, ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να αναστείλει τις ένοπλες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με έναν άλλο αξιωματούχο της Χαμάς που είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο αφοπλισμός «δεν τίθεται υπό συζήτηση».

«Η Χαμάς συμφωνεί σε μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία και στο να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου τα όπλα της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός από την περίπτωση ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα», πρόσθεσε η πηγή.

Επιπλέον, η Χαμάς ζήτησε από την Αίγυπτο, ως μεσολαβητή, να συγκαλέσει συνάντηση πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας για να συμφωνηθεί η σύνθεση μιας προσωρινής τεχνοκρατικής και α-πολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Η πηγή ανέφερε ότι «τα ονόματα είναι σχεδόν έτοιμα» και διευκρίνισε ότι «η Χαμάς, μαζί με τις άλλες φατρίες, έχει υποβάλει 40 ονόματα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα βέτο εναντίον τους και κανένα από αυτά δεν ανήκει στη Χαμάς».

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