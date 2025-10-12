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Κρεμλίνο: «Δραματική στιγμή κλιμάκωσης» του πολέμου η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία
Ειδήσεις
15:32 - 12 Οκτ 2025

Κρεμλίνο: «Δραματική στιγμή κλιμάκωσης» του πολέμου η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο εξέφρασε την Κυριακή (12/10) βαθιά ανησυχία σχετικά με το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση, με την κλιμάκωση να αυξάνεται από όλες τις πλευρές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (6/10) ότι, πριν αποφασίσει να εγκρίνει την αποστολή των Tomahawk, θέλει να γνωρίζει με σαφήνεια πώς σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει η Ουκρανία, καθώς δεν επιθυμεί περαιτέρω όξυνση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως έχει «κάπως αποφασίσει» για το ζήτημα.

«Το θέμα των Tomahawk είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή. «Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή, δεδομένου ότι οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι αν εκτοξευθούν Tomahawks κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη πως ορισμένες εκδόσεις τους μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. «Φανταστείτε: εκτοξεύεται ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς και πετάει και γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι πυρηνικός. Τι πρέπει να σκεφτεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό πρέπει να το καταλάβουν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τον Οκτώβριο ότι είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι Tomahawk χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, τονίζοντας πως οποιαδήποτε αποστολή τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα σηματοδοτήσει «μια ποιοτικά νέα φάση κλιμάκωσης».

Υπενθυμίζεται ότι οι Financial Times ανέφεραν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία να σχεδιάζει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρέχουν στο Κίεβο καθοδήγηση σχετικά με διαδρομές, υψόμετρο, χρονισμό και στόχους, ώστε τα ουκρανικά drones να αποφεύγουν τις ρωσικές αεράμυνες.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως σημείο καμπής στις σχέσεις με τη Δύση, η οποία – όπως υποστηρίζει – ταπείνωσε τη Ρωσία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, διευρύνοντας το ΝΑΤΟ και αγνοώντας τη «σφαίρα επιρροής» της Μόσχας. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θεωρούν τη ρωσική εισβολή μια καθαρά ιμπεριαλιστική προσπάθεια κατάληψης εδαφών, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την ήττα των ρωσικών δυνάμεων.

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