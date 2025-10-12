Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης επέλεξε την τακτική «εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω»

Με τη φράση «εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του είναι «βαριά εκτεθειμένοι» μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του αιτήματος του κ. Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, πολλά κυβερνητικά στελέχη «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς, αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία, που πλειοψηφικά στήριζε την αποδοχή του νόμιμου αυτού αιτήματος».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρόσθεσε ότι «ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησής του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι», επισημαίνοντας ότι προηγουμένως προπαγάνδιζε το αντίθετο.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του πανηγυρίζει για τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται γεωμετρικά, οι διαταγές πληρωμής οδηγούν σε ασφυξία επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος πνίγει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης «πανηγυρίζει για την παταγώδη αποτυχία του ή δίνει τα διαπιστευτήρια του στα funds; «Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω» και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».