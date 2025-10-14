Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ υπόσχεται διαρκή ειρήνη, ωστόσο, Ισραήλ και Άραβες παραμένουν σε απόσταση

Η πρόκληση της μετατροπής μιας εκεχειρίας στη Γάζα σε μόνιμη ειρήνη στην περιοχή έγινε φανερή καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει ξεχωριστές επισκέψεις σε Ισραήλ και Αίγυπτο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε σε πανηγυρικούς τόνους το τέλος του καταστροφικού διετούς πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, καλώντας σε μια διαρκή ειρήνη που θα αναμορφώσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή — και θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο της ιστορικής του κληρονομιάς.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Washington Post, η εύθραυστη φύση της εκεχειρίας και η αδιαλλαξία των βαθύτερων διαφορών ήταν εμφανείς και στις δύο στάσεις του, σε Ισραήλ και Αίγυπτο.

Πρώτα, στην Ιερουσαλήμ, ο Τραμπ καλωσόρισε τους ομήρους που επέστρεψαν, συναντήθηκε με τις οικογένειές τους και έλαβε επαίνους και παρατεταμένα χειροκροτήματα από Ισραηλινούς ηγέτες, τους οποίους προέτρεψε να ανακηρύξουν νίκη και να σταματήσουν τις μάχες. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ για να συναντήσει Άραβες και άλλους παγκόσμιους ηγέτες που στήριξαν την εκεχειρία και το σχέδιό του (20 σημείων) για μια μόνιμη ειρήνη.

Αν και χαρακτηρίστηκε ως «σύνοδος ειρήνης», η συνάντηση στην Αίγυπτο δεν περιελάμβανε καμία από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε την τελευταία στιγμή την πρόσκληση του Τραμπ, επικαλούμενος εορτασμό εβραϊκής αργίας, αφού τουλάχιστον ένας Άραβας ηγέτης είχε εκφράσει αντίρρηση. Η Χαμάς δεν έλαβε ποτέ πρόσκληση για την εκδήλωση και η οργάνωση αρνήθηκε να αφοπλιστεί, όπως απαιτούσε το σχέδιο του Τραμπ.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ παρουσίασε τα γεγονότα της Δευτέρας ως προοίμιο μιας ευρύτερης αναμόρφωσης της περιοχής, ελπίζοντας να βασιστεί στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» της πρώτης του θητείας, που εξομάλυναν τις σχέσεις του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Το άνοιγμά του επεκτάθηκε ακόμη και προς το Ιράν, του οποίου οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είχαν βομβαρδιστεί από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο.

«Αυτός ο μακρύς και δύσκολος πόλεμος έχει πλέον τελειώσει. Ξέρετε, κάποιοι λένε 3.000 χρόνια, κάποιοι λένε 500. Ό,τι κι αν είναι, είναι ο παππούς όλων των πολέμων», είπε σε ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής.»

Τα απτά αποτελέσματα

Το άμεσο αποτέλεσμα της Δευτέρας ήταν η επιστροφή και των 20 ζωντανών ομήρων στο Ισραήλ· η απελευθέρωση περίπου 1.700 Παλαιστινίων κρατουμένων και 250 ισοβιτών από ισραηλινές φυλακές· και η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, όπου οι κάτοικοι έχουν απελπιστική ανάγκη από τρόφιμα, φάρμακα και καταφύγια.

«Κατάφερες να κάνεις κάτι θαυμαστό», είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ στην Κνεσέτ. «Κατάφερες κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό. Έφερες το μεγαλύτερο μέρος του αραβικού κόσμου — πράγματι, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου — πίσω από την πρότασή σου για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.»

Ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε ένα κύμα περιφερειακής οργής τον περασμένο μήνα για να πιέσει την κατάσταση, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο της Χαμάς στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Εξοργισμένος από την κίνηση, ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αποδεχθεί πιο εκτεταμένους όρους, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Παρότι ο Τραμπ δεν απείλησε ρητά με διακοπή στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ο αξιωματούχος είπε πως δεν χρειάστηκε να το κάνει.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, επιτάχυναν μια αυτοσχέδια προσπάθεια προς την εκεχειρία. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σε συνάντηση του Λευκού Οίκου στα τέλη Αυγούστου, συνεχίστηκαν με μαραθώνιες συναντήσεις σε ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και κορυφώθηκαν στην αίθουσα του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ και ο Γουίτκοφ παρουσίασαν το σχέδιο στους Άραβες ηγέτες στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια πίεσαν τον Νετανιάχου να το αποδεχθεί. Τελικά το έκανε, με επιφυλάξεις. Η Χαμάς επίσης δήλωσε τελικά ότι είναι έτοιμη για ειρήνη, αλλά άφησε ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός της.

Ο Γουίτκοφ χώρισε τις διαπραγματεύσεις σε δύο φάσεις: η πρώτη — πιο εύκολη — αφορούσε την εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων. Οι συνομιλίες συνεχίζονται για το ποιος θα διοικήσει και θα ανοικοδομήσει τη Γάζα, με το αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο.

Η διαδρομή προς μια λύση δύο κρατών

«Το βασικό ερώτημα για τη Χαμάς είναι αν θα αφοπλιστεί πραγματικά», είπε ο Μπράιαν Κατούλις του Middle East Institute. «Θα αντισταθούν σε αυτό, γιατί, όπως λέει και το όνομά τους, η αντίσταση είναι κυριολεκτικά το μεσαίο τους όνομα.»

«Το μεγαλύτερο ζήτημα — και η μεγάλη απόσταση που δεν νομίζω ότι ο Τραμπ ή η ομάδα του έχουν προετοιμάσει το έδαφος — είναι η απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνησή του και το Ισραήλ αφενός και τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο αφετέρου, σχετικά με τα μακροπρόθεσμα ζητήματα, ειδικά τη διαδρομή προς μια λύση δύο κρατών», πρόσθεσε.

Ήδη, ο πρόεδρος έχει κάνει πίσω σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας, ανακαλώντας προηγούμενο σχέδιο που περιλάμβανε τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ σε εποπτικό ρόλο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Τραμπ λειτούργησε ως απομακρυσμένος διαμεσολαβητής — τηλεφωνούσε στις συνεδριάσεις, έδινε οδηγίες σε πραγματικό χρόνο και δεσμευόταν να «επιβάλει καλή συμπεριφορά» και στις δύο πλευρές. Πρότεινε έναν ανώτατο Αμερικανό στρατιωτικό διοικητή, τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, να επιβλέπει ένα απόσπασμα 200 Αμερικανών στρατιωτών, μαζί με δυνάμεις από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, για την επίβλεψη της ειρήνης. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα εισέλθουν στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Χαμάς πίεσε για γραπτή εγγύηση ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναεπιτεθεί στη Γάζα μετά την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά η αμερικανική ομάδα την απέρριψε δύο φορές. Αντ’ αυτού, προσέφερε προφορικές διαβεβαιώσεις προς την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Εντάσεις και αρνήσεις

Οι διαρκείς εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Αράβων γειτόνων δεν έλειψαν ούτε σε αυτή την ιστορική μέρα, όταν προτάθηκε ο Νετανιάχου να συνοδεύσει τον Τραμπ στην Αίγυπτο. Ο Τραμπ μεσολάβησε για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι και τον κάλεσε στο Σαρμ ελ-Σέιχ, με τον Σίσι να ανακοινώνει ότι ο Νετανιάχου θα παρευρεθεί — εξέλιξη σημαντική, αφού σπάνια βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον Μαχμούντ Αμπάς.

Όμως το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε γρήγορα, ενώ ο Ιρακινός πρωθυπουργός απείλησε να αποχωρήσει από τη σύνοδο εάν ο Νετανιάχου ερχόταν. Δεν υπήρξε, λοιπόν, η εμβληματική φωτογραφία χειραψίας, όπως εκείνη του 1993 ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Γιτζάκ Ράμπιν και τον ηγέτη της ΟΑΠ Γιάσερ Αραφάτ με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στον Λευκό Οίκο.

Καθώς οι θέσεις της Χαμάς και του Ισραήλ παραμένουν ακόμη πολύ μακριά, η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη. Ο Τραμπ, όμως, είναι ως συνήθως αισιόδοξος και ενθουσιώδης:

«Οι μελλοντικές γενιές θα θυμούνται αυτή τη στιγμή ως το σημείο όπου άρχισαν να αλλάζουν τα πάντα — και να αλλάζουν προς το πολύ καλύτερο», είπε στην Ιερουσαλήμ. «Όπως και στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Θα είναι η χρυσή εποχή του Ισραήλ και η χρυσή εποχή της Μέσης Ανατολής.»





