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Κούβα: Ο αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ έφυγε για τις ΗΠΑ μετά από πολυετείς διώξεις
Ειδήσεις
22:20 - 13 Οκτ 2025

Κούβα: Ο αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ έφυγε για τις ΗΠΑ μετά από πολυετείς διώξεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο γνωστός Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της αντιπολίτευσης στο καθεστώς της Αβάνας, αναχώρησε από την Κούβα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύστερα από πολυετή κράτηση και συνεχή διώξεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας ανακοίνωσε ότι η αναχώρησή του πραγματοποιήθηκε «κατόπιν επίσημου αιτήματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ και με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του Φερέρ».

Ο 55χρονος Φερέρ, ηγέτης της Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας (UNPACU), ενός από τα σημαντικότερα αντικαθεστωτικά κινήματα στο νησί, που δεν αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση, υπήρξε για χρόνια στόχος των αρχών λόγω του ειρηνικού του αγώνα υπέρ της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών.

Ο ίδιος είχε δηλώσει στις 4 Οκτωβρίου ότι αποδέχθηκε την εξορία, καταγγέλλοντας «βασανιστήρια, εξευτελισμούς και απειλές» που υπέστη στη φυλακή. Σε μήνυμα που δημοσιοποίησε η σύζυγός του, Νέλβα Ορτέγκα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φεύγω από την Κούβα με την αξιοπρέπεια και την τιμή μου ψηλά, και δεν φεύγω για πολύ».

Ο Φερέρ είχε αφεθεί ελεύθερος τον Ιανουάριο του 2025, στο πλαίσιο συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε το Βατικανό με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, τον Απρίλιο του ίδιου έτους συνελήφθη εκ νέου και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου κρατούνταν μέχρι πρόσφατα.

Η πολιτική του δράση τον έφερε αρκετές φορές αντιμέτωπο με το καθεστώς. Είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2021, όταν επιχείρησε να συμμετάσχει στις ιστορικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν την Κούβα. Το 2020 είχε καταδικαστεί σε ποινή 4,5 ετών, η οποία ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 2021, όταν το δικαστήριο ήρε την αναστολή της ποινής.

Η υπόθεση Φερέρ έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και έχει καταστεί σύμβολο της καταστολής της αντιπολίτευσης στην Κούβα. Ο ίδιος, από τα πρώτα του χρόνια ως ακτιβιστής, είχε ταχθεί υπέρ μιας ειρηνικής μετάβασης στη δημοκρατία, υποστηρίζοντας πως «ο διάλογος και η ελευθερία του λόγου είναι τα μόνα όπλα των πολιτών».

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