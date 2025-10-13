Γερμανία: Εγκρίνει εξοπλιστικά ύψους 7,5 δισ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της άμυνας απέναντι στη Ρωσία

Η Γερμανία ετοιμάζεται να εγκρίνει αυτή την εβδομάδα ένα πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας έναντι της αυξανόμενης ρωσικής απειλής.

Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg, η επιτροπή προϋπολογισμού της Bundestag αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» την Τετάρτη, προχωρώντας σε μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας στον τομέα της άμυνας.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Παραγγελία 274 τεθωρακισμένων οχημάτων αναγνώρισης από την General Dynamics Corp., αξίας 3,5 δισ. ευρώ, με τη συμμετοχή των Hensoldt AG και Rheinmetall AG στην παραγωγή. Οι παραδόσεις αναμένονται να ξεκινήσουν το 2028. Αγορά 150 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης “Schakal” από την ARTEC GmbH, κοινοπραξία των Rheinmetall και KNDS Deutschland, συνολικού κόστους 3,4 δισ. ευρώ. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται μεταξύ 2027 και 2031. Προμήθεια πυραυλικών συστημάτων “Evolved Sea Sparrow” αξίας 386 εκατομμυρίων ευρώ, από την Raytheon, σε συνεργασία με τις Diehl Defence, MBDA Deutschland και RAM-System GmbH. Οι παραδόσεις τοποθετούνται χρονικά την περίοδο 2031–2033.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη νέα αμυντική πολιτική του Βερολίνου, που καθιερώθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σηματοδοτώντας το τέλος της «εποχής της στρατιωτικής αδράνειας» στη Γερμανία.

Η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ έχει επιλέξει να παρακάμψει προσωρινά το συνταγματικό “φρένο χρέους”, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τις ανάγκες της Bundeswehr.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το νέο εξοπλιστικό πακέτο ενισχύει σημαντικά τη βιομηχανική βάση της Γερμανίας στον τομέα της άμυνας, καθώς μεγάλος όγκος των παραγγελιών θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα αλλά και προς τους συμμάχους της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ, ότι το Βερολίνο είναι αποφασισμένο να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.