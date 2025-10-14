Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης κρύβεται σε «ασφαλές μέρος» υπό το φόβο πραξικοπήματος

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα, φέρεται να έχει καταφύγει σε «ασφαλές μέρος» έπειτα από απόπειρα δολοφονίας και εβδομάδες πολιτικών αναταραχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα με στρατιωτικό γαλλικό αεροπλάνο, ενώ η ακριβής τοποθεσία του παραμένει άγνωστη. Οι αποτυχημένες προσπάθειες του Ραζοελίνα να κατευνάσει τους νεαρούς διαδηλωτές, γνωστούς ως «Gen Z Mada», οδήγησαν σε απολύσεις ολόκληρης της κυβέρνησής του και άλλες παραχωρήσεις, χωρίς αποτέλεσμα. Δεν έχει εμφανιστεί από την Τετάρτη (8/10), ενώ το Σαββατοκύριακο το γραφείο του ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να απομακρυνθεί από την εξουσία.

Η ομιλία του προς τον λαό αναβλήθηκε αρκετές φορές τη Δευτέρα (13/10), καθώς στρατιώτες απείλησαν να καταλάβουν τα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης στο νησί του Ινδικού Ωκεανού. Τελικά, σε μετάδοση στο Facebook δήλωσε: «Από τις 25 Σεπτεμβρίου, έχουν γίνει απόπειρες κατά της ζωής μου και απόπειρες πραξικοπήματος. Μια ομάδα στρατιωτικών και πολιτικών σχεδίαζε να με δολοφονήσει. Αναγκάστηκα να βρω ένα ασφαλές μέρος για να προστατεύσω τη ζωή μου». Πρόσθεσε ότι «υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα: να γίνει σεβαστό το ισχύον σύνταγμα της χώρας».

Φόβους για επικείμενο πραξικόπημα είχε εκφράσει ο πρόεδρος έπειτα από κοινή διαδήλωση πολιτών και μιας ελίτ στρατιωτικής μονάδας στους δρόμους το Σάββατο (11/10), η οποία το πρωί της Κυριακής (12/10) ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο του στρατού.

Η επέμβαση της ελίτ μονάδας «Capsat» ακολούθησε εβδομάδες διαδηλώσεων υπό την ηγεσία των νέων, που ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου ενάντια στην έλλειψη νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και επεκτάθηκαν σε εκκλήσεις για την παραίτηση του Ραζοελίνα, την πάταξη της διαφθοράς και τη ριζική αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος.

Ο Ραζοελίνα δήλωσε ότι βρισκόταν «στη χώρα... διαχειριζόμενος τις εθνικές υποθέσεις», ενώ ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός Ruphin Fortunat Zafisambo ανέφερε ότι η κυβέρνηση ήταν «απόλυτα έτοιμη να ακούσει και να συμμετάσχει σε διάλογο με όλες τις παρατάξεις – νέους, συνδικάτα ή ένοπλες δυνάμεις».

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης: «Η προεδρία της δημοκρατίας επιθυμεί να ενημερώσει τον λαό και τη διεθνή κοινότητα ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια απόπειρα παράνομης και βίαιης κατάληψης της εξουσίας, αντίθετη με το σύνταγμα και τις δημοκρατικές αρχές».